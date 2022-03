Biden vestleb reedel Xi Jinpingiga

"USA ja Hiina presidendi vaheline kõne on osa kahe riigi vahelisest püüdlusest säilitada avatud suhtlusliin. Kaks liidrit arutavad Venemaa sõda Ukraina vastu ja teisi muret tekitavaid küsimusi," teatas Valge Maja.

Hiina seisukoht Ukraina sõja suhtes tekitab lääneriikides üha rohkem muret. Sel nädalal teatas Financial Times USA valitsuse allikatele viidates, et Hiina on valmis andma Venemaale sõjalist abi, et toetada Moskva sissetungi Ukrainasse

Bideni julgeolekunõunik Jake Sullivan kohtus esmaspäeval Roomas Hiina kõrge diplomaadi Yang Jiechiga.

Üks USA ametnik kirjeldas, et kohtumisel toimus laiaulatuslik vestlus Venemaa ja Ukraina teemal. Hiina riiklik uudisteagentuur Xinhua teatas aga, et Ukrainat mainiti vestlusel vaid põgusalt, teatas Financial Times.

Türgi välisminister Mevlüt Cavusoglu ütles neljapäeval, et Ukraina president Volodomõr Zelenski ja Venemaa juht Vladimir Putin võivad siiski kohtuda, kui on olemas tingimused konflikti lahendamiseks.

"On võimalus, et kaks liidrit kohtuvad, kui on alust leppida kokku küsimustes, mida me käsitleme kui üksteisele lähenemist. Võõrustaksime seda kohtumist hea meelega," ütles Cavusoglu.