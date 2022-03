WSJ: Xi Jinping lubas pandeemiat ohjeldada väiksemate kuludega

Hiina kommunistliku partei juht Xi Jinping lubas neljapäeval, et Peking arvestab pandeemia ohjeldamisel ka seda, kuidas koroonapiirangud mõjutavad inimeste elukorraldust.

"Xi käskis ametnikel minimeerida koroonaviiruse tõrjemeetmete mõju Hiina majandusele ja inimeste elukorraldusele," teatas neljapäeval Hiina uudisteagentuur Xinhua.

Hiinas kiireneb jälle koroonaviiruse levik ja kompartei kehtestas suurlinnades karmid piirangud. Inimesed peavad jääma siseruumidesse ja nende liikumist kontrollib politsei.

Kirdeosas Jilini provintsis on siseruumidesse suletud kõik 24 miljonit inimest. Jilini linnapea aga vallandati. Kuberner Han Jun lubas, et juurib viiruse leviku provintsist välja.

Kompartei kehtestas karmid piirangud ka Shanghais. Linn on riigi finantskeskus. Suletud on ka 17 miljoni elanikuga Shenzheni linn. Pandeemia ohjeldamisel on hädas ka Hongkong.

Investorid muretsevad, et Hiina suurlinnade sulgemine süvendab maailmas tarnehäireid veel rohkem, vahendas The Wall Street Journal.