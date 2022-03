Venemaa riigivõlakirjade intressimakse teemal valitseb segadus

Venemaa rahandusministeerium teatas, et makse on tehtud.

Samas on riigi välisvaluutareserv külmutatud ning nüüd sõltub USA-st, kas sellele maksele antakse luba. USA on viidanud, et ilmselt laenumakset ei takistata. Citibank, kelle kontole raha oodatakse, pole siiani kommentaare jaganud.

Sellest, kuidas läheb Venemaa esimene laenumakse, sõltub palju. Kui Venemaa välisvaluutareservi kasutada ei saa, tuleks maksta rublades ning reitinguagentuuride hinnangul tähendaks see, et riik on maksejõuetu.

Venemaal probleemid laenumaksete tasumisel sõltuvad palju sellest, mis sellest maksest saab.

"Kui tehakse erand, et olemasoleva võla tagasimaksmine dollaris või euros oleks lubatud nende reservide arvelt, siis ei oleks ka ju Venemaal väga suurt probleemi seda tagasi maksta, sest nende välisvaluutareservid on ju tegelikult piisavad, et kõik oma võlakohustused katta," ütles LHV majandusanalüütik Kristo Aab AK-le.

"Kui seda makset läbi ei lasta, on Venemaal väga keeruline, sest riigisisestest valuutareservidest nad neid makseid ei tee. Seda nad on öelnud, et sel juhul nad teevad need maksed rublades, kuid rahaturgude jaoks on see juba võrdne riigi maksejõuetusega," nentis ta.