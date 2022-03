Zelenski: Saksamaa on muutumas

Zelenski rääkis reede öösel Facebooki tehtud postituses, et pöördus neljapäeval Saksamaa parlamendisaadikute poole kõnega, vahendasid The Guardian ja BBC.

"Täna ma pöördusin Saksamaa parlamendi poole, maailma, Euroopa ühe mõjukama riigi poole, Euroopa mandri ühe loomuliku liidri poole," ütles ta.

Zelenski sõnul on ta aastaid tundnud, et Saksa riik on end Ukrainast nähtamatu, kuid tugeva müüriga eraldanud.

Zelenski sõnul kutsus ta Saksa seadusandjaid astuma rohkem samme selleks, et lammutada maha uut tüüpi Berliini müür, mis tema hinnangul eraldab praegu vabadust rõhumisest.

Zelenski kritiseeris, et Saksamaa energiapoliitika ja ärihuvid on aidanud lõhestava müüri püsimisele kaasa.

"Me oleme näinud, et Saksamaa on aastakümneid majanduse eest võidelnud. Vene uute gaasitorude ja Euroopa vanade unistuste eest. Unistuste eest mingisugusest koostööst, mida Venemaa pole pikka aega tõsiselt võtnud," kõneles ta pöördumises Ukraina kodanike poole.

"Me näeme, et sakslaste vaated on muutumas. Ja see on väga tähtis. Me näeme, et Saksamaa on otsimas uut teed. Me näeme, kui siiralt enamik sakslastest toetavad vana poliitika ümbervaatamist. Me näeme, et kantsler Olaf Scholzil on suur võimalus ja missioon tagada Saksamaale uus juhtroll. Tagada Euroopa rahu. Pikaajaline ja - mis kõige tähtsam - aus," rääkis ta.

Zelenski ütles, et pärast Saksa parlamendi, Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroni ja USA presidendi Joe Bideniga rääkimist tundub talle, et Ukrainat mõistetakse paremini.

"Ma tunnen, et meid mõistetakse paremini. Euroopas, maailmas, erinevates riikides. Ja see annab meile üha rohkem tuge. Seda, mida oleme palunud," lisas president.

Pärast külma sõda on Saksamaa kaubanduse, ettevõtluse ja energeetika abil siduda rahumeelset Venemaad läänega. Venemaa sissetung Ukrainasse aga on peatanud need lootused ning Saksamaa on hakanud otsima kaubandusvõimalusi muude kohtadega.

Venemaa gaasimonopol Gazprom teatas mullu septembris, et gaasitoru Nord Stream 2 ehitus Venemaalt Saksamaale jõudis lõpule. Veebruaris teatas aga Saksamaa kantsler Olaf Scholz, et Berliin peatab koos Venemaaga valmis ehitatud Läänemere aluse Nord Stream 2 gaasijuhtme sertifitseerimisprotsessi. Scholzi sõnul tuleb Nord Stream 2 projekt Venemaa viimaste tegevuste tõttu üle vaadata.