Lahingud Ukrainas püsivad paigal, kõnelused sihivad presidentide tasemele

Suuremaid muutusi reedeks Ukraina sõjas ei toimunud, lahingud olid lokaalsed ning pooled püsivad ka läbirääkimistel varasemate positsioonide juures. USA mõttekoja Institute for the Study of War (ISW) hinnangul võib sadamalinn Mariupol järjepidevate rünnakute tõttu lähinädalail Venemaa kätte langeda.

Mis on oluline 18. märtsil kell 05.35:

- Ukraina ja Venemaa rahukõnelustel on kahe riigi vahel endiselt "väga suur lõhe";

- Ukraina relvajõudude sõnul pole Vene väed endiselt oma strateegilisi eesmärke saavutanud;

- Briti luureandmetel takistab toidu- ja kütusepuudus Vene sõdurite edenemist;

- ÜRO teatel on kinnitatud andmeil hukkunud sõjas 780 ning saanud vigastada 1252 tsiviilelanikku;

- USA mõttekoda Institute for the Study of War (ISW) prognoosib Mariupoli langemist.

Loe neist arengutest pikemalt ERR-i ülevaatest altpoolt.

Lääne ametnik: rahukõnelused toppavad

Lääne ametnike sõnul on Ukraina ja Venemaa rahukõnelustel kahe riigi vahel endiselt "väga suur lõhe", kirjutas The Guardian.

Reuters tsiteerib anonüümseks jääda soovinud ametnikku, kes ütles, et mõlemad pooled võtavad rahuläbirääkimisi tõsiselt, kuid peatsest läbimurdest on vähe märke. "Mõlemad pooled võtavad neid tõsiselt, kuid kõnealuste positsioonide vahel on väga-väga suur lõhe," sõnas ametnik.

Teine ametnik ütles: "Need, kes vaatasid Putini kolmapäevast rahva poole pöördumist, võisid näha, et Venemaa ei ole eriti kompromissialdis."

Prantsuse välisminister Jean-Yves Le Drian ütles neljapäeval avaldatud intervjuus, et tema arvates teeskleb Venemaa president läbirääkimisi lahinguplaani osana, nagu ta tegi nii Tšetšeenias kui ka Süürias. "Kahjuks seisame endiselt silmitsi sama Venemaa loogikaga – ta esitab maksimaalseid nõudmisi, soovib Ukraina alistumist ja intensiivistab piiramissõda," ütles Le Drian ajalehele Le Parisien.

Putin avaldas Erdoganile oma nõudmised kõnelustel Ukrainaga

Venemaa president Vladimir Putin avaldas telefonikõnes Türgi presidendile Recep Tayyip Erdoganile oma nõudmised kõnelustel Ukrainaga.

Putin helistas Erdoganile neljapäeva pärastlõunal ning pärast seda intervjueeris BBC Türgi presidendi nõunikku ja pressiesindajat Ibrahim Kalini. Kalin oli üks vähestest ametnikest, kes kõnet pealt kuulis.

Venemaa nõudmised kõnelustel langevad kahte kategooriasse. Kalini sõnul on esimesed neli nõudmist sellised, millele Ukrainal poleks keeruline vastu tulla.

Põhiline nõudmine neist on see, et Ukraina tunnistaks end neutraalseks ning ei sooviks NATO-ga liituda.

Lisaks tahab Venemaa, et Ukraina desarmeeruks, et ta poleks Venemaale ohtlik. Samuti nõuab Venemaa vene keele kaitsmist Ukrainas.

Üks nõudmine on ka juba varem kõlanud Ukraina denatsifitseerimine. Türgi hinnangul oleks Ukraina presidendil Volodõmõr Zelenskil viimast küllalt lihtne täita, mõistes näiteks kõik neonatsismi vormid hukka ning lubades nende üle kontrolli suurendada.

Teise kategooria nõudmisi oleks Ukrainal keerulisem vastu võtta. Neid nõudmisi Kalin kuigi täpselt ei selgitanud. Ta ütles lihtsalt, et need sisaldavad Donbassi staatust Ida-Ukrainas ja rõhutas selle ala venemeelsust. Samuti on Venemaal nõudmised 2014. aastal hõivatud Krimmi staatuse kohta.

Putin ütles telefonikõnes, et nendes kokkuleppimiseks peaks ta Zelenskiga silmast silma kohtuma. Zelenski on juba varem öelnud, et ta on valmis Putiniga kohtuma.

BBC hinnangul võib arvata, et Venemaa nõuab, et Ukraina valitsus loobuks Donbassist.

Türgi on varem pakkunud end Venemaa ja Ukraina läbirääkimistele vahendajaks.

Ukraina relvajõud: Izjumi linna suunal püüavad Vene väed rünnakuid jätkata

Ukraina relvajõudude peastaap ütleb reede öösel postitatud kokkuvõttes, et Vene väed pole endiselt saavutanud oma strateegilisi eesmärke, milleks on Ukraina relvajõudude alistamine, Donetski ja Luhanski oblastipiirideni jõudmine ning kontrolli saavutamine Ukraina idaosa üle.

Ukraina väitel jätkavad Vene väed oma kaotuste kompenseerimist välisvõitlejatega.

"Teadaolevalt on Vene okupeerijad juba kaasanud ligi 1000 vabatahtlikku Bashar al-Assadi nn armeest ja Hezbollah'st. Peamine nõudmine välisvõitlejatele on, et neil on linnalahingute kogemus," kirjutab peastaap.

Ukraina relvajõudude väitel ei kavatse välisvõitlejad aga osaleda lahingutes Ukraina territooriumil, vaid kasutavad reisi võimalusena pääseda Euroopa riikidesse.

Neljapäeva päeval ei rünnanud Vene väed Volõõnia suunal ja jätkasid Ukraina-Valgevene piiri kaitse tugevdamist Valgevene üksustega. Ukraina hinnangul on väga suur tõenäosus, et Vene eriteenistused korraldavad seal provokatsioone.

Samuti ei toimunud aktiivseid rünnakuid Polesje suunal. Peamiselt püüdsid Vene väed hoida varem okupeeritud piire ning valmistusid võimalikuks rünnakuks Kiievi vastu.

Ukraina relvajõudude väitel on saadud kaotuste tõttu Vene sõjaväelaste motivatsioon piirkonnas madal. "Lisaks on puudus taktikaliste üksuste kogenud komandöridest, mistõttu on võimatu naasta lähiajal rünnakuoperatsioonide juurde," ütleb peastaap.

Põhja suunas püüavad Vene väed püsida kindlates piirides, taastada lahinguvõimekust ning koguda varusid. Jätkuvalt on Tšernihiv osaliselt isoleeritud ning Vene väed pommitavad linna.

Brovarõ suunal ei korraldanud Vene väed aktiivseid rünnakuid. Brovarõ linna ümbruses pommitavad Vene väed aeg-ajalt Ukraina relvajõudude positsioone.

Slobožanski suunal püüavad Vene sõjaväelased taastada laskemoona- ja kütusevarusid, et naasta Sumõ ja Harkivi ründamise juurde. Nad on sunnitud inimreserve arvatust varem kasutusele võtma.

Izjumi linna suunal püüavad Vene väed rünnakuid jätkata.

Ukraina relvajõudude sõnul keskendusid Vene väed Luhanski ja Donetski suunal Severodonetski ründamiseks ning Mariupoli piiramisele.

Lõuna-Bugi suunal aktiivseid rünnakuid ei toimunud ning Vene väed liikusid okupeeritud piiride kaitsesse. Samuti püüdsid Vene väed ümber grupeeruda ning varusid täiendada.

Ukraina peastaabi sõnul püüavad Vene väed tuvastada ja hävitada Musta mere rannikul olevaid õhukaitsesüsteeme.

Mõttekoda: Mariupol võib peagi langeda

USA mõttekoja Institute for the Study of War (ISW) hinnangul võib Ukraina sadamalinn Mariupol järjepidevate rünnakute tõttu lähinädalail Vene vägede kätte langeda.

ISW märgib, et neljapäeval ei teinud Vene väed suuremi territoriaalseid edusamme. Samas järeldab mõttekoda, et Mariupoli purustustamine ja selle elamupiirkondade kasvanud ründamine võib viia linna kapitulatsiooni või lõpuks selle hõivamiseni.

ISW andmetel tõid Ukraina jõud neljapäeval Vene vägedele Kiievi ümber suuri kahjusid ja tõrjusid tagasi Vene operatsioonid Harkivi oblastis. ISW sõnul on Ukraina õhujõud jätkuvalt tõhusad, tulistades ainuüksi kolmapäeval alla kümme Vene sõjalennukit.

Mariupoli teatri varemed pärast pommirünnakut. Autor/allikas: SCANPIX / AP

ÜRO: hukkunud on ligi 800 tsiviilelanikku

ÜRO inimõiguste kõrge voliniku büroo (OHCHR) teatel on 16. märtsi lõpu seisuga kinnitatud andmetel hukkunud sõjas 780 Ukraina tsiviilelanikku: 146 meest, 111 naist, seitse tüdrukut ja 15 poissi, samuti 36 last ja 465 täiskasvanut, kelle sugu pole õnnestunud veel tuvastada.

Vigastada on saanud 1252 inimest: 130 meest, 100 naist, 17 tüdrukut ja seitse poissi, samuti 44 last ja 954 täiskasvanut, kelle sugu pole tuvastatud.

Enamik kavandatud evakuatsioonikoridoridest neljapäeval toimisid

Ukraina evakueerimiste eest vastutava asepeaministri Irõna Vereštšuki sõnul toimisid neljapäeval üheksast kokkulepitud evakuatsioonikoridoridest kaheksa, kirjutab CNN.

Teiste seas toimis evakuatsioonitee Mariupolist. Vereštšuki sõnul lahkus neljapäeval sealt ligi 800 eraautot ning üle 2000 inimese jõudsid õhtul Zaporižžja linna. Tegemist oli esimese korraga mitme päeva jooksul, kui evakuatsioonikoridor Mariupolist välja toimis.

Vereštšuki sõnul ei olnud Vene vägede korraldatud pommitamise tõttu võimalik avada evakuatsioonikoridori Harkivi ja Vovtšanski vahel.

Vereštšuk aga ei maininud, kas Vene väed lubasid kavandatud humanitaarabikolonnil lahkuda Berdjanskist ümberpiiratud Mariupolisse.

Kiievist loodes asuvasse Hostomeli ja Butša linna aga viidi 36 tonni toitu ja ravimeid. Samuti said humanitaarabi kolm küla pealinnast kirdes, mis on olnud ühe rängema pommitamise ja raketitule all.

Päästjad kannavad Vene vägede poolt Ukraina Tšernihivi linnale tehtud õhurünnakus hukkunu surnukeha.

Luhanski separatistid võtsid Rubižne valitsushooned enda kontrolli alla

Venemaa toetatud Luhanski "rahvavabariigi" separatistid on võtnud kontrolli Rubižne linna valitsushoonete üle, teatas CNN.

Luhanski rahvamiilitsa (LPR) ametlikule kanalile postitatud videos ütleb sõjaväevormis mees, et asub Rubižne adminsitratiivhoone kõrval. "Nüüd lehvib siin LPR-i lipp. See tähendab kohalikele elanikele seda, et kui sõda pole veel lõppenud, siis on see lõppstaadiumis," räägib ta.

Teises videos on näha sõdurit Rubižne linnapea kabinetis ning hiljem paigaldamas LPR-i lippu linnavalitsuse hoonele. Kui kuulda on plahvatusi, ütleb mees, et Ukraina pool pommitab.

Luhanski oblastivalitsuse kuberner Serhi Haidai ütles varem kohalikule meediale, et Rubižne pommitamine jätkub.

"Vaenlane lihtsalt hävitab kõik linnad. See pole enam isegi valikuline. Enne nad pommitasid enam-vähem valikuliselt, täna nad tulistavad sihilikult," rääkis ta oma Telegrami kanalile postitatud videos.

"Inimesed on olnud kaks nädalat keldrites. Mõnel on pommivarjendid. Kui läheduses on mõni tehas, siis seal on head, tugevad pommivarjendid," lisas ta.

Briti luureandmed: Vene sõduritel on puudus toidust ja kütusest

Suurbritannia luureandmetel näevad Vene väed vaeva rünnakute jätkamisega Ukrainas, vahendas BBC.

"Logistilised probleemid kimbutavad jätkuvalt Venemaa takerdunud sissetungi Ukrainasse," seisab raportis.

Briti luure andmeil pole Vene sõdurid oma piiratud liikuvuse ja üleoleku puudumise tõttu õhus suutnud oma vägesid tõhusalt varustada põhiliste asjadega nagu toit ja kütus.

"Ukraina lakkamatud vasturünnakud sunnivad Venemaad suunama suuri vägesid enda varustusliine kaitsma. See piirab tugevalt Venemaa pealetungipotentsiaali," ütleb luure raport.

Briti luure andmed kordavad varem neljapäeval avaldatud USA hinnangut, mille järgi on Vene väed on kogu Ukrainas seiskunud.

Ukraina piirivalve: üle 320 000 kodaniku on naasnud kodumaale võitlema

Ukraina piirivalveteenistuse sõnul on alates Venemaa invasioonist kolm nädalat tagasi naasnud üle 320 000 kodaniku kodumaale võitlema. Enamik naasnutest on mehed.

"Meie poisid ei anna alla, seega me peame aitama, me peame võitlema oma riigi eest. Ukraina peab olema vaba, nagu ka kõik inimesed," ütles üks ukrainlane, kes naasis Poolast.

Zelenski: palgasõdurite liitumine Vene jõududega on nende elu rängim otsus

Ukraina president Volodõmõr Zelenski hoiatas inimesi, kes püüavad liituda Vene vägedega Ukrainas, et see oleks nende elu halvim otsus.

"Pikk elu on parem kui raha, mida teile lühikese elu eest pakutakse," ütles Zelenski videopöördumises.

Zelenski väitel on Ukrainal infot, et Vene sõjavägi värbab teistest riikidest palgasõdureid. Zelenski ütles, et see ei aita Vene vägesid ning Ukraina relvajõud kontrollivad jätkuvalt riigi võtmekohti.

Zelenski sõnul on Ukraina võtnud uued Vene ajateenijad vangi, kuid lisas, et Ukrainal pole vaja tuhandeid Vene sõdureid.

"Me ei tahtnud seda sõda. Me tahame ainult rahu. Ja me tahame, et te armastaksite oma lapsi rohkem kui kardate oma võimu," pöördus ta Vene elanike poole.