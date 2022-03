Ukraina kaitseministeerium: Vene väed pole uusi edusamme teinud

Mis on oluline 18. märtsil kell 00.36:

- Ukraina kaitseministeeriumi andmetel pole Vene väed reede jooksul edasi liikunud;

- Mariupolis on lahingud jõudnud kesklinna;

- Mariupoli teatri rusudes on jätkuvalt sajad inimesed;

- Lvivi linna lennuvälja piirkonda tabas reede varahommikul Venemaa õhulöök;

- USA ja Hiina riigipead vestlesid ligi kaks tundi;

- ÜRO andmeil on surma saanud üle 800 tsiviilelaniku, kuid ohvrite arv võib olla palju suurem;

- Ukraina ja Venemaa rahukõnelustel on kahe riigi vahel endiselt "väga suur lõhe", Venemaa süüdistas reedel Ukrainat rahukõneluste pidurdamises;

- Ukraina välisminister ja presidendi nõunik rõhutasid reedel, et Ukraina ründamise eest ei saa vastutavaks pidada ainult Vene presidenti Vladimir Putinit, kuna agressiooni toetab ka valdav enamus Vene kodanikke;

- NATO standardite alusel tegutsevad Ukraina relvajõud on Vene üksustest nii palju üle, et seda saab nimetada avalikuks alandamiseks, rääkis Briti mõttekoja RUSI endine direktor Michael Clarke;

- Ühendkuningriigi relvajõudude minister ütles reedel, et hommikul Lvivi lennukiremondi baasi tabanud Vene õhurünnak valmistab muret ning Briti valitsus kiirustab Ukraina üksuste õhutõrjevõimekuse tõstmisega;

- Ukraina relvajõudude sõnul pole Vene väed endiselt oma strateegilisi eesmärke saavutanud;

- Briti luureandmetel takistab toidu- ja kütusepuudus Vene sõdurite edenemist;

- Lääne ametnik: lahingud jätkuvad ja Venemaa muudab taktikat

- USA mõttekoda Institute for the Study of War (ISW) prognoosib Mariupoli langemist.

Linnapea: lahingud on jõudnud Mariupoli kesklinna

Mariupoli linnapea Vadõm Boitšenko sõnul on lahingud jõudnud kesklinna. See kinnitab varasemaid Vene vägede sama sisuga väiteid.

"Jah, nad olid täna väga aktiivsed. Tankide ja kuulipildujatega lahingud jätkuvad. Kõik peituvad varjendites," ütles Boitšenko BBC-le.

Tema sõnul on üle 80 protsendi elumajadest kahjustada saanud või hävinud, 30 protsenti neist ei ole võimalik taastada.

"Kesklinna ei ole enam. Ei ole väikest maatükkigi linnast, millel poleks märke sõjast," rääkis Boitšenko.

Lääne ametnik: lahingud jätkuvad ja Venemaa muudab taktikat

Lääne ametnik ütles BBC-le, et viimase kahe nädala jooksul toimus rindejoonel suur võitlus. "Venemaa esialgne plaan kukkus läbi ja see viis nende lähenemisviisi sisse muutuse. See sundis neid vägesid ümber korraldama," ütles reede õhtul ametnik.

Ametniku sõnul on Venemaa vägede käsutuses suur hulk suurtükiväe laskemoona. Seetõttu võib linnade pommitamine kesta veel nädalaid.

Ametnik lisas, et kõrgemate ohvitseride kaotusi on Kremlil elanikkonna eest väga raske varjata. "See tekitab väljakutseid meedia kontrollimisel," ütles ametnik.

Zelenski kutsus Moskvat üles pidama sisukaid läbirääkimisi

Ukraina president Volodomõr Zelenski tegi reedel oma igaõhtuse videopöördumise ja kutsus Moskvat üles pidama sisukaid läbirääkimisi.

"See on Venemaal ainus võimalus oma vigadest tulenevaid kahjusid vähendada," ütles Zelenski.

"On aeg kohtuda. On aeg rääkida, on aeg taastada Ukraina territoriaalne terviklikkus. Muidu on Venemaa kaotused sellised, et taastumiseks on vaja mitu põlvkonda," ütles Zelenski.

Sattelliidipildid: Vene väed ehitavad Kiievi lähistel oma varustuse kaitsmiseks valle

Maxar Technologies on avaldanud analüüsi ja satelliidipildid, mille järgi ehitavad Vene väed oma Kiievist loodes asuvate positsioonide kaitsmiseks valle.

Vene sõjaväelased kaevavad ja ehitavad valle ümber oma sõjaväevarustuse Ozera ja Antonovi õhuväebaasi juures.

Vene sõjaväevarustust ja vallide ehitamist on näha ka Zdvõživka ja Berestjanka juures.

Ukraina: reedel evakueeriti humanitaarkoridoride kaudu üheksa tuhat inimest

Ukraina võimud teatasid, et evakueerisid reedel humanitaarkoridoride kaudu 9145 inimest.

Ukraina presidendi kantselei teatel evakueeriti reedel viis tuhat inimest Mariupolist. Neli tuhat inimest põgenes Sumõ linnast. Neljapäeval õnnestus Ukrainal evakueerida umbes neli tuhat inimest, vahendas BBC.

Ukraina kaitseministeerium: Vene väed pole reedel edasi liikunud

Ukraina asekaitseministri Hanna Maljari sõnul pole Vene väed reedel edasi liikunud, vahendas Reuters.

Maljar ütles riigitelevisioonis, et Vene vägedel on probleeme toidu ja kütuse puudusega ning sidega.

Ukraina relvajõudude sõnul on Vene vägede kaks peamist teed Kiievi ründamiseks blokeeritud.

Ka USA kaitseametniku väitel on Vene väed suures osas peatunud. Tema sõnul pole Vene väed põhja ja loode poolt teinud märkimisväärset lähenemist Kiievi suunas, lisaks pole Vene vägede liikumist näha linnast ida pool.

Ametniku sõnul on aga umbes 90 protsenti Vene vägedest Ukrainas endiselt lahinguvõimelised.

Mariupol on allika sõnul endiselt ümber piiratud. "Seal jätkub kõva pommitamine. Ukrainlased kaitsevad linna."

USA ametniku sõnul on kolme nädala jooksul tulistanud Vene väed välja 1080 raketti.

Relvajõudude peastaabi asejuhi Oleksandr Hruzevõtši sõnul on Vene väed peatatud mõlemal pool Dnepri jõge, mis Kiievi linnast läbi voolab.

Tema sõnul on Vene väed peatunud ligi 70 kilomeetri kaugusel linna paremkaldast, mistõttu saab sealt linna tulistada vaid rakettidest. "Vasakul on pealetung samuti peatatud. Vaenlane jätkab meie taristu tulistamist. Aga peamised rünnakuteed on blokeeritud," lisas ta.

Vene läbirääkija väitel on kõnelustel edusammud, Ukraina pole oma seisukohti muutnud

Vene läbirääkija Vladimir Medinski väitis reedel, et Moskva ja Kiiev on poolel teel kokkuleppele Ukraina demilitariseerimise kohta. Osapoolte seisukohad ühtivad tema sõnul kõige enam Ukraina neutraalsuse ja NATO-ga liitumisest loobumise küsimuses.

Interfaxi andmeil ütles Medinski, et kõneluste delegatsioonid arutavad julgeolekugarantiide nüansse juhuks, kui Ukraina ei ürita enam NATO-ga liituda.

Ta keeldus rohkemaid detaile avaldamast.

Ukraina läbirääkija Mõhhailo Podoljak kirjutas Twitteris, et Ukraina seisukohad ei ole muutunud. Ukraina tahab, et rahukõnelused viiksid relvarahuni, Vene vägede väljaviimiseni ja julgeolekugarantiideni.

"Vene poole teated on ainult nende nõudmised. Kõigi avalduste eesmärk on muu hulgas meedias pingete provotseerimine. Meie seisukohad on muutumatud. Relvarahu, sõjavägede väljaviimine ja tugevad julgeolekugarantiid konkreetses sõnastuses," kirjutas ta.

Zelenski sõnul on veel sajad inimesed Mariupoli teatri rusudes

Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski sõnul on pommitatud Mariupoli draamateatri rusudest päästetud 130 inimest, aga sajad inimesed on endiselt lõksus.

Zelenski ütles Ukraina televisioonile, et vaatamata keerulistele oludele päästetööd kestavad.

Senistel andmetel oli pommitamise ajal teatrihoones varjul 1300 inimest.

Zelenski sõnul takistab pommitamine endiselt inimeste evakueerimist Mariupolist.

Vene sõjaväe teatel on lahingud jõudnud Mariupoli kesklinna.

Macron ja Putin vestlesid taas Ukrainast

Prantsusmaa president Emmanuel Macron ja Venemaa liider Vladimir Putin vestlesid reedel taas Ukrainast.

Telefonikõne kestis pisut üle tunni aja. Prantsusmaa presidendi büroo teatel ütles Macron Putinile, et on väga mures olukorra pärast Mariupolis, mis on olnud päevi pideva pommitamise all.

Kremli teatel rääkis Putin Macronile Moskva seisukohtadest võimaliku relvarahu kohta.

"Vastates Emmanuel Maconi murele, rõhutas Venemaa president, et erioperatsioonis osalevad Vene väed teevad kõik võimaliku, et tsiviilelanike elusid hoida," teatas Kreml.

Biden ja Xi vestlesid ligi kaks tundi

USA president Joe Biden ja Hiina liider Xi Jinping vestlesid reedel video teel ligi kaks tundi Ukraina teemal, teatas Valge Maja.

Hiina meedia väitel ütles Xi Bidenile, et riikide suhted ei saa liikuda vastasseisu staadiumisse ning konfliktid ja vastasseisud pole kellegi huvides.

"Ukraina kriis on midagi, mida me ei taha näha," ütles Xi.

Samuti ütles ta, et Hiina ja USA peavad peavad suunama oma kahepoolsed suhted õigele teele ning mõlemad peaksid tegema jõupingutusi maailma rahu nimel.

Valge Maja teatel selgitas Biden Xile tagajärgi, mis saabuvad siis, kui Hiina Venemaad sõjas materiaalselt aitab.

Mõkolajivis said tabamuse Ukraina sõjaväe kasarmud

BBC kirjutab, et Ukraina lõunaosas asuvas Mõkolajivis said Vene vägede raketirünnakus pihta Ukraina armee kasarmud.

Osadel andmetel sai surma vähemalt 45 inimest.

BBC Odessas töötav korrespondent Andrew Harding ütles, et väidetavalt tabas Mõkolajivi põhjaosas asuvaid kasarmuid vähemalt kaks raketti. Päästeööd käivad.

Hardingi sõnul kasutati kasarmuid kohalike sõjaväelaste väljaõppeks.

"Mõkolajiv on olnud nädalaid kõva pommitamise all pärast seda, kui Vene väed linnast tagasi tõrjuti," ütles Harding. Tema sõnul on paljud kohalikud elanikud juba läände põgenenud.

Kiievi oblastis on mitu linna isoleeritud

Kiievi oblasti kuberneri Oleksandr Pavljuki sõnul on oblastis mitu linna muust ilmast ära lõigatud ning neis on puudus toidust, veest ja ravimitest, kirjutab Ukrainska Pravda.

"Slavutõtš on täiesti isoleeritud. Vaja on toitu ja ravimeid," ütles Pavljuk.

Mitmel pool on tema sõnul humanitaarkatastroof, näiteks okupeeritud Ivankivis, Dõmeris ja Polesje kogukondades, kus pole kommunikatsioonilevi, elektrit, toitu ja ravimeid.

Butša rajoonis asuvas Makarivi kogukonnas pole vett, gaasi, elektrit ega sidet. Küla on küll Ukraina relvajõudude kontrolli all, aga pidevalt Vene vägede tule all.

Vene vägede liikumist on olnud näha Borodjanka, Hostomeli ja Dõmtrivi piirkondades. Irpinis ja Hostomelis toimusid reede öösel kokkupõrked.

Olukord Brovarõ linnaosas on pingeline, kuid kontrolli all.

Öösel kostis Obuhhivi rajoonis plahvatusi.

ÜRO andmeil on hukkunud üle 800 tsiviilelaniku

ÜRO inimõiguste voliniku büroo (OHCHR) andmetel on 17. märtsi seisuga hukkunud Ukraina sõjas vähemalt 816 tsiviilelanikku. Vigastada on saanud 1333.

Kõige rohkem on inimesi surma saanud suurtükkidest pommitamise ja mitmikraketisüsteemide tagajärjel, samuti raketi- ja õhurünnakute tõttu.

OHCHR-i hinnangul on ohvrite arv tõenäoliselt palju suurem, sest osadest piirkondadest, näiteks Mariupolist on olnud keeruline informatsiooni saada.

Venemaa väitel pidurdab Ukraina rahukõnelusi

Venemaa süüdistas reedel Ukrainat rahukõneluste pidurdamises.

"Kiievi režiim püüab iga võimaliku moodusega venitada läbirääkimiste protsessi, esitades üha uusi ebarealistlikke ettepanekuid," öeldakse Kremli pressiteates, milles anti ülevaade president Vladimir Putini ja Saksa kantsleri Olaf Scholzi reedel toimunud telefonivestlusest.

"Sellele vaatamata on Vene pool valmis jätkama lahenduse otsimist lähtudes oma hästi teada põhimõtetest," lisas Kreml.

Ka reede varahommikul pommitas Venemaa Ukraina linnasid

Ka reede varahommikul tegi Venemaa Lääne-Ukraina linnade pihta raketilööke.

Esialgsete teadete kohaselt on esimest korda õhulöögi saanud Lvivi lennuväli, mis on kesklinnast kuue kilomeetri kaugusel. Linnas viibivad ajakirjanikud kuulsid lennuvälja kandist plahvatusi ja kirjeldasid sealt tõusvat suitsusammast.

Lvivi linnapea kinnitas Venemaa õhulööki lennuvälja piirkonda, kuid ütles, et pihta sai hoone lennuvälja juures, mitte lennuvälja rajatised. Hiljem lisas ta, et tegemist on lennuvälja lähedal paikneva lennukite hoolduskohaga, kus kannatanuid ei ole.

Ukraina relvajõudude andmetel ründas Venemaa Lvivi kuue tiibraketiga, mis lasti välja Musta mere kohal lennukitelt.

Kiiev: linnas on hukkunud 222 inimest

Kiievi võimud teatasid reedel, et linnas on alates sõja algusest Vene vägede rünnakutes hukkunud 222 inimest, neist 60 on olnud tsiviilelanikud, sealhulgas neli lapsed.

Haavata on saanud 889 inimest, kelle hulgas 241 on tsiviilisikud, selgub Kiievi linnavalitsuse pressiteatest.

Ukraina: agressiooni eest vastutavad ka tavalised venelased

Ei ole õige pidada Ukraina ründamise eest vastutavaks ainult Vene presidenti Vladimir Putinit, kuna agressiooni toetab ka valdav enamus Vene kodanikke, rõhutasid reedel Ukraina välisminister ja presidendi nõunik.

"Mõned soovivad elada lihtsas maailmas, kus Putin üksi vastutab sõja eest. Reaalsus on aga see, et keegi konkreetne inimene viskab pomme Ukraina linnadele, tulistab põgenikke, joonistab Z-tähte, annab küsitlustes oma toetuse Putinile," kirjutas Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba Twitteris.

"Nagu 1930. aastatel vastutavad ka nemad, ehkki võivad olla propagandast mürgitatud," lisas Kuleba otsese viitega sakslastele, kes enne teist maailmasõda natside režiimi toetasid.

Sama rõhutas ka Ukraina presidendi nõunik Mõhhailo Podoljak, kes kritiseeris Saksa kantslerit Olaf Scholzi otsustamatuse eest.

"Kantsler Scholz, püüdes õigustada oma otsustamatust, soovitab eristada tavalisi venelasi ja Putinit kui sõja initsiaatorit. See võib saada Euroopas suundumuseks, mis ei ole tõene. Sest ametlikult toetab 71 protsenti venelasi kategooriliselt sõda Ukraina vastu ja meie kodanike tapmist. Hoidke seda meeles," kirjutas Podoljak Twitteris.

Briti sõjandusekspert: Ukraina alandab lahinguväljal Venemaad

NATO standardite alusel tegutsevad Ukraina relvajõud on Vene üksustest nii palju üle, et seda saab nimetada avalikuks alandamiseks, rääkis Briti mõttekoja RUSI endine direktor Michael Clarke reedel BBC-le.

"Venelased teevad praktiliselt iga taktikalise vea, mida on võimalik teha. Vene üksused paistavad välja nagu nad oleksid täiesti ette valmistamata, et nad ei ole läbi mõelnud, kuidas suur sõjaline kampaania peaks toimuma," rääkis Clarke.

"Ukrainlased suudavad venelaste edasitungi takistada pea igas piirkonnas ning teevad nüüd juba isegi üsna tõhusaid vasturünnakuid. Vene üksused kaotavad rohkelt varustust ja elavjõudu," tõdes professor.

Clarke'i sõnul kasutab Ukraina lahingutegevuse juhtimisel NATO standardit, mida on alliansi riikide abil alates 2014. aastast juurutatud.

Kommenteerides reede hommikul lennukite hooldusbaasi ründamist Lvivis, märkis Clarke, et Venemaa on ette võtnud Ukraina taristu, mis aitab Ukrainal oma lennuväge toimimas hoida. Poola piirist kõigest 70 kilomeetri kaugusel asuva objekti ründamine on ka katse hirmutada Ukrainat abistavaid lääneriike, lisas ekspert.

