Bulgaaria võimud pidasid kinni endise peaministri Borisovi

Kinni võeti veel kolm GERB-i liiget, nende seas endine rahandusminister Vladislav Goranov.

Euroopa prokuratuur (EPPO) keskendub Euroopa Liidu vahendite väärkasutamise uurimisele ning seda juhib Rumeenia korruptsioonivastase ameti endine peaprokurör Laura Kövesi.

Kövesi lõpetas neljapäeval kahepäevase visiidi Bulgaariasse. Ta ütles, et EPPO on saanud Bulgaariast rekordiliselt palju kaebusi ja algatatud on 120 uurimist.

Borisovi kümneaastane valitsusaeg lõppes mullu aprillis toimunud valimistel, kus inimesed hääletasid tema väidetavalt korruptiivse tegevuse vastu. Detsembris astus ametisse uus tsentristlik valitsus, kes kuulutas täisleppimatust altkäemaksu vastu.

Neljapäevase vahistamise käigus kogunesid kümned GERB-i poliitikud ja toetajad Borisovi maja juurde, nõudes valitsuse tagasiastumist ja süüdistades politseid poliitilistes repressioonides.

Ekspeaministri advokaat Menko Menkov ütles, et Borisovile ei ole süüdistust esitatud. "Politsei otsis tema kodu läbi, ta viidi politsei peakorterisse, kus teda tõenäoliselt peetakse kinni 24 tundi," sõnas Menkov.

62-aastane Borisov oli kommunismiaegse diktaatori Todor Živkovi ihukaitsja ja ta juhtis Bulgaariat lühikeste pausidega alates 2009. aastast kuni möödunud aastani. Tema populaarsust toetas suurte summade suunamine taristuprojektidesse.

2020. aastal toimusid Bulgaarias ulatuslikud meeleavaldused korruptsiooni vastu. Nende käigus süüdistati Borisovi kokkumängus riigi peaprokuröriga, et toetada GERB-ile lähedalseisvaid oligarhe ja ettevõtjaid. Borisov on kõiki süüdistusi eitanud.

Rahvusvaheline korruptsioonivastase võitluse organisatsioon Transparency International on nimetanud Bulgaariat kõige korrumpeerunumaks riigiks Euroopa Liidus.