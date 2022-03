Ka Läti seim toetab Ukraina lennukeelutsooni

Seim rõhutas avalduses, et Venemaa õigustamatu ja provotseerimata sissetung Ukrainasse on Venemaa kohustuste ja rahvusvahelise õiguse jäme rikkumine, vahendas Läti rahvusringhääling LSM.

Parlament võttis teadmiseks Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski 28. veeburari resolutsiooni, nõudes lennukeelutsooni kehtestamist Ukraina kohale ning kutsudes ÜRO liikmesriike viivitamatult selle nimel tegutsema. Seejuures ei mainita NATO-t ega selle sekkumist.

Seim kutsub ka tegutsema selle nimel, et tagada kiiremas korras ohutute humanitaarkoridoride loomine Ukrainas. Lisaks kutsutakse üles demokraatlikke riike sulgema oma õhuruume ja sadamaid Vene Föderatsiooni laevadele ja lennukitele ning NATO ja Euroopa Liidu liikmesriike suurendama toetust Ukrainale, pakkudes neile sõjavarustust ja kaitserelvastust.

Läti parlament nõuab ka, et Euroopa Liit karmistaks sanktsioone Venemaa vastu, kuni lõpeb sõda Ukrainas ja Vene väed on Ukraina territooriumilt lahkunud. Seim viitas, et sanktsioonid tuleb kehtestada ka Valgevenele, mida peetakse Venemaa kaasosaliseks.

Neljapäeval toetas lennukeelutsooni loomist ka Leedu parlament, riigikogu tegi selle kohta avalduse esmaspäeval.