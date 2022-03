Nafta hind võttis taas suuna üles

Brenti toornafta hind tõusis varajasel kauplemisel kaks protsenti 108,73 dollari peale barreli eest. Eesti aja järgi kell 7 hommikul oli hind tõusnud veelgi – 109 dollari peale.

USA WTI toornafta maksis samal ajal 105 dollarit barrelist, olles kerkinud veidi üle kahe protsendi.

Hoogsalt tõusuteel olnud maailma aktsiaturgudel võib see nädal kujuneda parimaks alates 2020. aasta novembrist. See viitab analüütikute hinnangul suuremate hirmude vaibumisele, nagu kartus tooraine hüppelise hinnatõusu pärast ja üleüldise ebakindluse suurenemise pärast.

Aasia turud liikusid erisuunaliselt. Reedehommikusel kauplemisel kukkus kogu nädala muutlik olnud Hongkongi Hang Seng indeks 2,55 protsenti. Eelmistel päevadel hoogsalt kerkinud indeksit hoiab tagasi investorite ootus, kuidas kavatseb Peking stabiliseerida Hiina turge.

Hiina Shanghai liitindeks kaotas algul 0,2 protsenti kuid pöördus hiljem väikesele tõusule. Jaapani Nikkei 225 indeks kerkis 0,3 protsenti ja Lõuna-Korea Kospi kaotas 0,16 protsenti.

Turgude meeleolu kujundab endiselt Ukrainas toimuv, praeguse ebakindluse taga on analüütikute hinnangul negatiivsed sõnumid Ukraina ja Venemaa läbirääkimistelt.

Reedel peavad telefonikõne USA president Joe Biden ja Hiina president Xi Jinping. Valge Maja teatel arutavad nad Venemaa rünnakut Ukrainas ja kahe riigi vahelist konkurentsi. Bideni administratsioon on mures, et Xi võib Moskvat rohkem toetama asuda.

Jaapani keskpank teatas reedel, et hoiab stabiilset rahapoliitikat ega muuda baasintressimäära. Samas hoiatas keskpank, et Ukrainas toimuv põhjustab äärmiselt suurt ebakindlust ja võib mõjutada ka Jaapani majandust.

Ka valuutaturgudel on ebakindlust: dollar kõikus, samas kui jeen nõrgenes dollari suhtes viimase kuue aasta madalaima taseme lähedale.

USA aktsiaindeksid samas rallisid kolmandat päeva järjest ja sulgusid neljapäeval päeva kõrgeima taseme lähedal. Sellest võib arvata, et investorid on ümber hinnanud Ukraina sõja mõju USA börsidele. Eriti võib seda järeldada asjaolust, et turud kerkisid hoolimata nafta hinna tõusust.

S&P 500 kerkis 1,2 protseni ning on sel nädalal tõusnud seni ligi viis protsenti, mis on suurim nädalane tõus 2020. aasta novembrist. Nasdaqi tehnoloogiaindeks sai juurde 1,3 protsenti ja Dow Jones 1,2 protsenti.