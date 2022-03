Macron lubab prantslastele suuremat iseseisvust, vähem makse ja rohkem tööd

Macron tutvustas oma teise ametiaja programmi neljapäeval, kui presidendivalimiste esimese vooruni on jäänud veidi üle kolme nädala, vahendab The Times.

Macron ütles, et muudab Prantsusmaa rohkem iseseisvaks riigiks, vähendades sõltuvust välismaisest energiast ja fossiilkütustest. Ta kavatseb kaks korda suurendada sõjaväe reserve, samal ajal kui riik võtab teatud energiaettevõtted oma kontrolli alla. See võib tähendada, et valitsus riigistab täielikult elektrihiiu EDF-i, mis hakkab ehitama kuni 14 tuumareaktorit.



Haridus on prioriteet. Kavas on vabastada koolid haridusministeeriumi keskse juhtimise alt, maksta õpetajatele rohkem palka ja kaasata lapsevanemaid kooli otsuste tegemisse.

Macron kinnitas varemöeldut, et tõstab pensioniiga järk-järgult 62-lt 65-le, teatud eranditega.

Ta lubas ka 15 miljardi euro ulatuses maksukärpeid, et tuua töötus tasemele, mis võrdub täistööhõivega.

"Lubasin töötust vähendada ja vaatamata kriisidele tegime seda," ütles Macron. "Töötuse määr on viimase 15 aasta madalaimal tasemel. Noorte töötuse määr on viimase 40 aasta madalaimal tasemel. Neid tulemusi ei saa aga pidada piisavaks," ütles ta. Praegu on töötuse tase Prantsusmaal 8 protsenti.



Macron vastandas ka oma nägemust konservatiivsetele ja parempoolsetele kandidaatidele: Valérie Pécresse'ile, Marine Le Penile ja Éric Zemmourile. Nad pakuvad tema sõnul naasmist nostalgiasse; aega, mida pole kunagi olnud.

Toetusküsitlustes on Macron olnud esinumber mitu kuud ja tegutsemine Ukraina sõja tingimustes on tema positsiooni veelgi tugevdanud. Selle kuu küsitluste järgi on ta oma edumaad suurendanud 30 protsendile, Le Peni 18 protsendi ning Zemmouri ja Jean-Luc Mélenchoni 12 protsendi ees. Pécresse on langenud tagasi umbes 11 protsendile.