Putin esitas Nabiullina uuesti Vene keskpanga juhi kohale

Vene riigiduuma arutab Nabiullina kandidatuuri 21. märtsil.

Putini endine majandusnõunik Nabiullina sai üllatuslikult ametisse 2013. aasta, olles esimene naine sel kohal. Tema praegune ametiaeg saab läbi juunis ning uueks ametiajaks tuleb ta esitada hiljemalt 24. märtsil.

Eelmisel nädalal hakkasid liikuma kuuldused, et Nabiullina on esitanud avalduse ametist tagasiastumiseks, kuid presidendi pressiesindaja lükkas need väited tagasi. Väidetavalt olevat Nabiullina öelnud peaminister Mihhail Mišustinile, et sooviks ametist lahkuda.

Venemaa rahandus on pärast rünnakut Ukrainale sattunud lääneriikide kehtestatud sanktsioonide tõttu väga keerulisse olukorda, Vene valuutareservid välismaal on külmutatud, keskpank on tõstnud intressimäära, inimeste valuutahoiuste väljavõtmisele on seatud administratiivsed piirid, Vene rahandusinstitutsioonid on suuresti muust maailmast ära lõigatud, reitinguagentuurid on alandanud Venemaa krediidireitingut.

Reedel teatab Nabiullina Venemaa keskpanga uued intressiotsused, kuid pank on juba ette teada andnud, et pangajuht pressikonverentsi ei anna.