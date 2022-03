Elektri börsihind langeb laupäeval 128 eurole

Elektrihind elektribörsi Nord Pool Eesti piirkonnas on laupäeval keskmiselt 128 eurot megavatt-tunni eest, mis on 20 euro võrra vähem kui reedel.

Elektrihind on püsinud Eestis enam-vähem stabiilsena terve nädala, olles päeva keskmisena 86 eurost kuni 162 euroni megavatt-tunni eest.

Laupäevane keskmine hind on 128 eurot. Odavaim on elekter päeval: kella 12 kella üheni on elektri hind 83 eurot megavatt-tunni eest. Kõige kallim on elekter kella 19-20 õhtul - 192 eurot megavatt-tunni eest.

Lätis ja Leedus püsib hind Eestiga võrreldes samal tasemel, Soome hinnapiirkonnas on päeva keskmine hind 13 eurot megavatt-tunnist.