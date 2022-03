Haridus- ja noorteameti juhiks valiti Jaak Raie

Haridus- ja teadusministeeriumi kantsleri Kristi Vinter-Nemvaltsi sõnul on Raie pikaaegse avaliku sektori juhtimiskogemusega ning hästi kursis ka hariduselus toimuvaga.

Jaak Raie oli novembrist Põhja-Sakala vallavanem, enne seda Viljandi haridus- ja kultuuriameti juhataja. Varem on Raie pikka aega töötanud SA Tallinna Teaduspark Tehnopol juhatajana, olnud Eesti Rahvusringhäälingu loomise ajal juhatuse liige ning Tallinna spordi- ja noorsooameti juhataja. Raie on omandanud Tartu Ülikoolis liikumis- ja sporditeaduste bakalaureusekraadi ning tal on ka õpetaja kutse.

Harno peadirektori valimist korraldas riigikantselei juures tegutsev avaliku teenistuse tippjuhtide valikukomisjon ning peadirektori kinnitas ametisse haridus- ja teadusminister Liina Kersna oma käskkirjaga.

Haridus- ja noorteamet on haridus- ja teadusministeeriumi haldusala valitsusasutus, mis tegeleb Eesti riigi haridus- ja noortepoliitika rakendamisega. Harnos töötab 340 inimest 20 erinevas asukohas üle Eesti. Alates eelmise aasta detsembrist täitis Harno peadirektori kohuseid Harno koosseisu kuuluva Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuri juhataja Rait Toompere.