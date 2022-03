Euroopa poliitikud tahavad esitada Zelenski ja ukrainlased Nobeli rahupreemiale

Tänavuse Nobeli rahupreemia nominentide esitamise tähtaeg oli aga 31. jaanuar.

Hulk Euroopa poliitikuid aga paluvad avalikus kirjas Nobeli komiteele tähtaega edasi lükata.

"Ettepanek on rahvusvahelisele Nobeli rahupreemia komiteele esitatud. Seal on kaks soovi. Et tehtaks erand ja esitamise tähtaega lükataks märtsi lõpuni, sest sõda algas hiljem, kui oli Nobeli rahupreemia ametlik selleaastane tähtaeg. Et pikendataks ettepanekute tegemise tähtaega, arvestades seda katastroofi ja olukorda. Teiseks, et ühtlasi esitame kandidaadiks Nobeli rahupreemiale Ukraina presidendi Zelenski ja kogu Ukraina rahva," rääkis "Ringvaates" Eesti saadik Euroopa Parlamendis Urmas Paet, kes on üks ettepanekule allakirjutanu.

Paet põhjendas Zelenski esitamist Nobeli rahupreemiale sellega, et Venemaa tegevus on vastupidine rahupreemia eesmärgile ning Zelenski ja Ukraina rahvas võitlevad praegu mitte vaid oma riigi, vaid ka laiema rahu eest.

"Kui Nobeli rahupreemia põhimõtetest lähtuda, siis selles olukorras võiks küsida, kellele siis üldse veel, kuna see on selgelt nii praegu kui eglt vaadata tagasi, siis päris pika aja jooksul kõige tõsisem sõda, kus üks riik ründab teist riiki põhjustel, mis laiale maailmale jäävadki täiesti ebaselgeks.

Nobeli komiteele saadetud avalikule kirjale on alla kirjutanud 36 poliitikut Hollandist, Suurbritanniast, Saksamaalt, Rootsist, Eestist, Bulgaariast, Rumeeniast ja Slovakkiast. Poliitilised liidrid üle maailma saavad kirjale oma allkirja anda 30. märtsini.