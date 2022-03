Nädalavahetus toob paiguti pisut vihma

Nädalavahetusel on ilm üldiselt selge, kuid mõnel pool võib pisut vihma sadada.

Laupäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Kohati võib sadada vähest vihma. Mitmel pool tekib ka udu. Tuul pöördub edelast põhjakaarde, puhudes 1 kuni 7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -2 kuni +1, mandri kaguservas ka kuni -5 kraadi. Teedel on kohati libeduseoht.

Hommikul on mandril pilvine, kuid saartel näeb juba ka selgemat taevast. Tuul on nõrk ja valdavalt loodest, saartel ja läänerannikul põhjast. Õhutemperatuur on üle Eesti 0 kraadi ümber.

Päeval pilved hajuvad veelgi ning ilm on olulise sajuta. Rannikul võib olla paiguti udu. Puhub põhjakaare tuul, mis pärastlõunal pöördub läände ja edelasse, puhudes 2 kuni 8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on tuulele avatud rannikul 2 kraadi ümber, mujal 4 kuni 10 kraadi.

Laupäevane vihm aga pikalt kestma ei jää. Pühapäeval on taevas veel pisut pilvine, kuid uus nädal algab päikeseliselt. Vihma ja kohati ka lörtsi võib oodata taas kolmapäeval. Päevased temperatuurid püsivad plusspoolel 4 kuni 8 kraadini. Öine temperatuur püsib stabiilselt -2 kraadi juures.