WSJ: Putin tahab Tšetšeeniast pärit võitlejatega ukrainlasi hirmutada

Venemaa president Vladimir Putin pöördus sõja esimestel päevadel Tšetšeenia juhi Ramzan Kadõrovi poole, et ta toetaks Venemaad oma võitlejatega. Venemaa väed proovisid siis vallutada Kiievist põhja pool asuvat Hostomeli lennuvälja.

Ukraina väed tõrjusid Venemaa rünnaku edukalt tagasi. Putin siiski jätkab Kadõrovi võitlejate kasutamist Ukrainas. Tšetšeenia vägedel on hirmuäratav maine. Väidetavalt sõitis Kadõrov isiklikult Ukrainasse, et kohtuda seal oma võitlejatega.

"Oleme Hostomelis, praegu teist 20 kilomeetri kaugusel. Kas ma peaksin teie uksele koputama?," teatas sotsiaalmeedias selle nädala alguses Kadõrov.

Kadõrov oli videolõigus punkris koos oma sõjaväelastega. Kiievi allikate teatel filmiti video siiski väljaspool Ukrainat.

Kadõrov valitseb Tšetšeeniat peaaegu iseseisvalt. Ametlikult on ta Kremlile lojaalne. Kadõrov päris võimu oma isalt Ahmat Kadõrvilt. Pärast isa hukkumist pommirünnakus tugevdas Kadõrov oma perekonna liitu Moskvaga. Ta tagas Kremlile Tšetšeenia lojaalsuse ja sai vastutasuks suure rahalise toetuse. Selle tulemusena ehitas Kadõrov üles isikliku armee.

Rahvusvahelised inimõigusorganisatsioonid väidavad, et Kadõrovi väed on seotud massiliste õiguste rikkumistega. Inimesi piinatakse ja Kadõrovi kriitikud lihtsalt kaovad, vahendas The Wall Street Journal.

Kadõrov avaldab nüüd oma vägede saatmisega Ukrainasse Putinile toetust, mille eesmärk on tõestada kohalikele konkurentidele, et tema perekond on tihedalt seotud Moskvaga.

Putin sai tšetšeenide näol aga võitlejad, kes suudavad ukrainlaste seas hirmu levitada. Ukraina vägede vastupanu tõttu on Venemaa armee kaotanud samuti mitu tuhat sõdurit.

Iseseisvatel Tšetšeenia üksustel on aga probleeme, et oma tegevust koordineerida Venemaa armeega. Nad pole integreeritud Venemaa sõjaväestruktuuridesse. Hostomeli lahingus kandsid tšetšeenid suuri kaotusi.

"Kadõrovi võitlejad pole lahingute jaoks välja koolitatud. Nad on seal selleks, et reklaamida oma hirmuäratavat mainet," ütles mõttekoja The New Lines Institute teadur Munira Mustaffa.