Lõuna-Korea järgmine president tahab valitsuse Soulist minema viia

Lõuna-Korea järgmine president Yoon Suk-yeol lubas, et jätkab plaaniga viia pealinn Soulist minema riigi sisemaale.

Soulist 125 kilomeetrit lõuna pool asub Sejongi linn. Seal algas uue pealinna ehitamine juba 2007. aastal. 2012. aastal anti Sejongile õiguslik staatus omavalitsusliku linnana.

Yoon lubas toetada Sejongis erimajandustsoonide loomist, et meelitada linna välisinvesteeringuid. Linn sai oma nime Sejong Suure järgi, kes valitses keskajal riiki 53 aastat.

Pealinna Soulist välja kolimise idee pakkus juba esmakordselt välja endine president Roh Moo-hyun 2003. aastal. Ta tahtis soodustada regioonide arengut, Soul on samuti ülerahvastatud.

Sejongis elab praegu umbes 360 000 inimest.

"Arutelud viia valitsus Sejongi on kestnud juba mõnda aega. See tundub olevat hea mõte, teised riigid on varem midagi sarnast teinud," ütles Souli ülikooli rahvusvaheliste suhete professor Dan Pinkston

Pinkston tõi näiteks Austraalia pealinna Canberra.

Pinkstoni sõnul mängib olulist rolli ka julgeolekuga seotud küsimused. Souli eeslinnad asuvad Põhja-Koreast vaid umbes 30 kilomeetri kaugusel.

Soul asub keset Korea poolsaart ja on ajalooliselt olnud riigi üks tähtsamaid keskusi. Paljud valitsusametnikud ei taha samuti Soulist lahkuda.

"Ma olen pärit Soulist. Mulle meeldib siin elada. See on linn, kus ma tahan elada. Minu elu ei seisne ainult töös. Töö tõttu kolimine pole vastuvõetav. Seetõttu ma loobusin sellest kohast," ütles endine Lõuna-Korea ametnik.