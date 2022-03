Valgevene surnukuurid on täis Vene sõdureid, haiglates palju haavatuid

Venemaa ja Ukraina väed peavad ägedaid lahinguid, mõned suuremad neist leiavad aset Valgevene piiri lähedal. Sealt proovivad Venemaa väed tungida Ukraina pealinna Kiievi suunas.

Ukrainaga piirnevates Valgevene linnades näevad elanikud ja meditsiinitöötajad, et pidevalt tuleb juurde haavatud Venemaa sõjaväelasi. Edasi saadetakse nad Venemaale.

"13. märtsi seisuga oli Homeli piirkonnast tagasi saadetud juba üle 2500 sõduri surnukeha," ütles Raadio Vaba Euroopale Homeli piirkonna haigla üks töötaja. Töötaja palus jääda anonüümseks, kuna kartis Valgevene võimude kättemaksu.

Mazõri surnukuuris pole ruumi, see on täidetud Venemaa sõdurite surnukehadega. Linn asub Valgevenes, Ukraina piirist 60 kilomeetri kaugusel. Linna haigla palatid on täis haavata saanud sõdureid.

Naroulia linn asub Ukraina piirile veel lähemal. Kohalike elanike teatel on endisesse autobaasi rajatud Vene välihaigla. Ukrainast tuuakse pidevalt kohale haavatud Venemaa sõdureid.

Homeli linna elanikud ütlesid, et haavatud Vene sõdureid tuuakse linna kolme erinevasse meditsiiniasutusse. Ühe Homeli arsti sõnul kasvab linnaelanike seas mure, et igapäevastest ravimitest võib tekkida puudujääk.

Mazõri linna peahaigla arsti sõnul on rajatis nüüd julgeolekujõudude valve all.

"Kirurge pole piisavalt. Varem veeti surnukehasid kiirabiautodega. Pärast seda, kui keegi tegi sellest video ja lekitas internetti, siis nüüd tuuakse laipu öösiti," ütles arst.

Pole täpselt selge, kui palju kumbki sõja pool on lahingutes sõdureid kaotanud. Eksperdid väidavad, et mõlemad püüavad vaenlase kaotusi suuremana näidata ja oma kaotusi vähendada.

Ukraina sõjavägi väidab, et Venemaa armee on kaotanud vähemalt 14 000 sõdurit. Venemaa kaitseministeerium teatas 2. märtsil, et lahingutes hukkus 498 sõdurit, haavata sai 1597 sõdurit, seni on see jäänud ainsaks sarnaseks ülevaateks.

USA luure hinnangul on Venemaa Ukrainas kaotanud üle seitsme tuhande sõduri. Luure teatel on tegemist konservatiivse hinnanguga.