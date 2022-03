Ukraina sõjapõgenike vastuvõtukeskus Pärnus alustab täies mahus tööd

Pärnusse endisesse politseimajja suunatakse pagulased Ikla piiripunktist. Seal saavad nad teha esmased vajalikud toiminguid.

"Me teeme COVID-testid, me vestleme, teeme selgeks, millist sotsiaalset abi neil vaja on, kas neil on meditsiinilist abi vaja. Me anname neile isikukoodi ja anname neile ajutise kaitse, kui need inimesed seda soovivad. Ja suuname siit edasi kohalikku omavalitsusse, kes on valmis vastu võtma ja edasi abi osutama ehk leidma neile lasteaiakohad, koolikohad, meditsiinilse abi, töökohta pakkuda," rääkis lääne politseiprefekt Kaido Kõplas.

Eesmärk on saada kõik vajalik ühest kohast, et inimesi ei jooksutataks, ütles Kõplas.

Vastuvõtukeskuses annavad pagulastele kõikvõimalikku abi Eestis elavad ukrainlased.

"Olen ukrainlane, elan siin neli aastat. Aga siin on ka palju ukrainlasi, kes on siin sündinud. Ja me aitame kõik koos. Mina olen siin juba viies päev. Riik pöördus meie poole hiljuti, palus abi ja meil on 30 vabatahtlikku siin," ütles Aleksandr Gušlevski.

"Kaitseliidul oli üleskutse, et kes oskavad vene keelt, need tulgu. Ja ma olen nüüd juba kolmas kord, kolmandat nädalalt. Ma olen Läti piiri äärest, iga päev ei saa tulla linna, aga kui töö lõpetasin, siis tulin siia, olen õhtuni," rääkis kaitseliitlasest vabatahtlik Urmas Abram.

Tema sõnul on osad põgenikud väga raskes seisus. "Aga üldiselt ma arvan, et nad saavad hakkama siin," lisas ta.

Päevas tuleb üle piiri 15-20 pagulastega bussi. "Me teame kaheksat kuni kümmet bussi, kes toovad. Ja me oskame planeerida, neid inimesi juba bussis aidata ja neid suunata. Meil on palve neile inimestele, kes ise lähevad järgi ukrainlastele, et neid Eestisse toimetada - palun andke teada sellest telefonil 1247. /.../ Just ongi oluline, kui palju põgenikke neil peal on ja kuhu suunduvad, et me saaks juba tee peal infot ja saaks oma tegevusi planeerima hakata," ütles Kõplas.