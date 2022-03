Eestisse on jõudnud 350 haridustöötaja taustaga põgenikku

Haridusministeeriumi andmetel on praeguseks Eestisse jõudnud ligi 350 haridustöötaja taustaga põgenikku. Aktiivsemad neist on leidnud endale ka Eesti koolides juba töökoha.

Üks põgenikest, kes on valmis oma teadmiste ja oskustega Ukrainast saabunud lapsi koolis toetama on Victoria.

Tallinnas Pääsküla koolis ootab teda esmaspäevast kümmekond 8-14 aastat noort, keda tuleb aidata nii kohanemise kui ka õppeainetega.

"Ukrainas oli mul kaks ametit, ma olen bioloogia, keemia ja geograafia õpetaja, lisaks olin ma diktor raadios ja televisioonis. Osaliselt hakkavad olema ukraina keele, bioloogia, keemia õppeaineid, aga peamiselt on tegu ühiskonnaga kohanemisega, sest me kahjuks ei tea, millal see kõik lõpeb," rääkis Victoria.

"Ta kohe haakus kõigiga. Oli näha seda usaldust ja kindlasti nende vanemate poolt ka see usaldus, et ta on üks nende hulgast, kes tuli ära sõja eest," ütles Pääsküla kooli direktor Leena Saag

Õppevõimaluste pakkumise kõrval on Victoria sõnul oluline aidata lastel kohaneda ja sõjaõudusest eemale saada. Koolikeskkond on olnud selles osas toetav.

"Kui oli lastevanemate kokkusaamine, siis üks pere, kelle poeg on vist viiendas klassis, ta on laps, kes palju nuttis, ta on ära hirmutatud. Oli raske vaadata nii teda kui ka tema ema, kellel on silmad kalkvel. Juba kokkusaamise lõpus, kui näidati klasse, võimlat, siis lapsel tuli naeratus näole ja ta ütles, et küll siin on tore," rääkis Victoria.

Haridusministeeriumi andmetel on kõige enam haridustaustaga põgenikke jõudnud Tallinna. Nii on pealinnas 235 üldhariduskoolide ja 76 lasteaiaõpetajat. Mujalt Eestist on neid praegustel andmetel 32. Ülevaadet selle kohta, paljud neist on tööle asunud, ministeeriumil veel pole.

Tallinna haridusameti juhi Andres Pajula sõnul on aga huvi haridustöötajate vastu koolidel olemas.

"Tänaseks päevaks on siis 14 kooli enda juures päevakoolid loonud, 14 kooli on ka huvi tundnud nende õpetajate vastu ja järgmiseks kolmapäevaks peavad ka kõik ülejäänud koolid olema oma valmisoleku taganud päevakooli teenuse osutamiseks. Ma arvan, et väga paljudega võetakse ühendust ja rakendatud saab kolmandik kindlasti," rääkis Pajula.