Pühapäev tuleb selge ja kuiv

Pühapäeval on oodata taas selge ja vähese pilvisusega kuiva ilma. Sooja on kuni 11 kraadi.

Pühapäeval võtab Taani väinade kohal olev kõrgrõhkkond suuna üle Rootsi lõunaosa Leedu rannikule. Eesti jääb rõhkkonna põhjaserva ning see hoiab meie taeva selge ning ilma sajuta. Ka esmaspäeval jääb kõrgrõhkkond Läänemere ümbrusesse ning seetõttu on oodata taas kuiva ning päikesepaistelist ilma.

Ööl vastu pühapäeva on taevas selge või vähese pilvisusega. Paiguti on udu. Puhub edela- ja läänetuul 2-8, põhjarannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kuni -5, rannikualadel ka kuni 3 kraadi.

Hommik pilvkattesse muutusi ei too, kuid kohati võib olla udu. Puhub valdavalt läänetuul 3-9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -2 kraadist 3 soojakraadini.

Pühapäeva päev jätkub samuti selge ja vähese pilvisusega. Ilm on kuiv. Tuul puhub läänekaarest kiirusega 3-9 meetrit sekundis, rannikul puhanguti ka 11 meetrit. Temperatuurinäit jääb 6 ja 11 kraadi vahele. Mereäärsetel rannikualatel võib olla ka pisut jahedam.

Uus nädal algab päikesepaistega ning päevased temperatuurid on nii esmaspäeval kui teisipäeval juba 10 plusskraadi ligidal.

Kolmapäev ja neljapäev teevad pikale päikeselisele perioodile korraks pausi sisse. Mitmel pool on oodata nii vihma kui ka lörtsi. Temperatuurid püsivad päeval siiski plusspoolel ning neljapäeval hakkab ka pilvine taevas taas hõredamaks muutuma.