Hiinas kiireneb koroonaviiruse levik, Shenzheni sadamas on ummikud

Hiinas kiireneb koroonaviiruse levik ja kommunistlik partei kehtestas jälle karmid piirangud. Shenzheni sadam on avatud, kuid piirangute tõttu ei saa veoautod oma kaupa kohale toimetada.

Shenzheni sadam on Hiinas üks suuremaid. Nüüd on tekkinud seal kaubalaevade ummik, mis võib maailmas tarnehäired suurendada, teatas The Wall Street Journal.

Laevafirmade sõnul ootab Shenzhenis sadamasse pääsemist rohkem kui 35 kaubalaeva. Põhja pool Qingdaos seisab veel 30 laeva. Shenzheni sadam teenindab suurt tootmiskeskust, mis haldab umbes veerandi kogu USA-sse suunduvast Hiina ekspordist.

"Meil on jalgrataste koorem, kuid oleme sadamasse mineval teel kinni jäänud. Linnas saab väga vähe liikuda," ütles kohalik veokijuht.

Kompartei leevendas Shenzhenis reedel piiranguid, Xi Jinping ütles poliitbüroo koosolekul, et valitsus peab pandeemia mõju riigi majandusele minimeerima. Kompartei siiski pole loobunud karmist piirangute poliitikast.

Logistikafirma Seko Worldwid teatas eelmisel nädalal, et Shenzhenist sisse ja välja sõitvate veoautode suhtes kehtivad piirangud. Veokite liikumise piirangud kehtivad ka maailma suurimas sadamas Shanghais.

Koroonaviiruse kiire leviku tõttu on suurfirmad Hiinas oma tootmist kärpinud. Seda on teinud nii Foxconn, Toyota ja Tesla. Umbes pool Hiina ekspordist toodetakse koroonaviiruse puhangutega piirkondades.