Venemaa rünnakud Izjumi all nurjusid, raudteeühendus Valgevenest katkes

Pühapäevaks pole Ukrainas vägede paiknemises olulisi muutusi toimunud, jätkusid Venemaa armee läbimurdekatsed Izjumi linna all, kuid nii seal kui mujal on need edutuna kaotusi toonud. Katkenud võib olla Venemaa varustusahelas oluline Valgevene-Ukraina raudteeühendus.

Mis on oluline 20. märtsil kell 06.05:

- Ukraina presidendi nõuniku sõnul on lahingute tulipunktid viimasel ajal olnud Mariupol, Mõkolajiv, Herson ja Izjum;

- Mariupoli elanikke viiakse vastu tahtmist Venemaale;

- Ukraina ja Valgevene raudteeühendus on väidetavalt katkestatud;

- Kiievi sõjaväeadministratsiooni juhi sõnul on linnas kinni võetud 127 Vene sabotööri;

- Mõttekoda: Ukraina väed alistasid Venemaa sõja esimeses etapis.

Lahingute tulipunktid on Mariupol, Mõkolajiv, Herson ja Izjum

Ukraina presidendi nõuniku Oleksi Arestovõtši sõnul pole viimase 24 tunni jooksul eesliinil olulisi muutusi näha olnud.

Suuremad lahingud käivad Arestovõtši sõnul Ukraina kaguosas Mariupolis, lõuna pool Mõkolajivis ja Hersonis ning riigi idaosas Izjumis. Mariupolis käib võitlus juba alates reedest linna keskosas.

Izjumis üritas Vene armee taas läbimurret, kuid kandis selle ebaõnnestumisel Ukraina peastaabi teatel kaotusi.

Ukraina peastaabi öise ülevaate kohaselt on Ukraina vägedel õnnestunud lõunasuunal kaitseliine mõnes kohas edasi nihutada. Valdavalt on vägede paiknemine siiski sama ja Vene armee proovib suurtükitule varjus oma üksuste lahinguvõimet taastada.

Ukraina kinnitusel on eriti raskeid kaotusi kandnud Rosgvardija üksused, kelle varustus on vilets.

Belgorodi sõjaväevõimud uurivad Ukraina teatel 138. mehaniseeritud laskurbrigaadi sõdurite tegevust, kes osalesid raskeid kaotusi kandes Harkivi ründamisel ning kellest osa nüüd keeldub edaspidi lahingusse minemast.

Venemaa värbab Ukrainas kantud kaotuste korvamiseks vägesid riigi kaugematest piirkondadest nagu Vladivostokist ja Petropavlovsk-Kamtšatskist, kirjutas Ukrainska Pravda. Ukraina relvajõudude teatel on nende kahe piirkonna merejalaväelaste väeosad suunatud Valgevene territooriumile.

Ajaleht The Kyiv Independent teatas, et Venemaa sunnib separatistide territooriumil elavaid väljaõppeta mehi võitlema. "Need inimesed pole kunagi isegi kuulipildujat käes hoidnud," ütles kohalik Donetski oblasti elanik.

Teine kohalik Donbassi elanik ütles, et tsiviilisikud peavad teenima rindel ja Vene väed ähvardavad neid tulistada, kui nad ei täida käsku, vahendas The Guardian.

Bloombergi teatel loodab Ukraina saada järgmise partii USA relvi lähipäevade jooksul. Partii seas on ka Javelinid ja Stingerid.

Kiievi sõjaväeadministratsiooni juhi Mõkola Žõrnovi sõnul on alates Venemaa pealetungist võetud pealinnas kinni 127 sabotööri.

Žõrnov rääkis ka, et kuna Kiievis on 35 turgu ja 635 kauplust, on linnas piisavalt toiduvarusid isegi pikaajaliseks kaitseks.

Mariupoli elanikke viiakse vastu tahtmist Venemaale

Mariupoli linnavolikogu teatas, et linna Vene armee kätte langenud piirkondadest viivad okupandid elanikke vastu nende tahtmist Venemaa territooriumile.

"Vangi võetud Mariupoli elanikud viidi laagritesse, kus Venemaa väed kontrollisid nende telefone ja dokumente. Seejärel suunati nad ümber kaugematesse Venemaa linnadesse," teatas volikogu.

Maxari satelliitfoto 19. märtsist näitab Mariupoli varjendina kasutatud teatri purustusi. Autor/allikas: SCANPIX / AP

Ukrainast on põgenenud 3,3 miljonit inimest

Laupäeval evakueeriti Ukraina linnadest läbi humanitaarkoridoride 6623 inimest, vahendas BBC. Reedel põgenes Vene vägede ümber piiratud linnades 9000 inimest.

Laupäevaks planeeritud humanitaarkoridorid enamasti õnnestusid, kuid Vene väed ei lasknud Mariupoli suunal liikunud busse läbi ning inimesed said evakueeruda vaid autodes.

Ukraina presidendi kantselei ametniku Kirill Tõmošenko sõnul pääses Mariupolist 4128 inimest.

Ukraina asepeaminister Irina Vereštsuki sõnul on üle Ukraina läänepiiri põgenenud üle 3,3 miljoni inimese.

Lisaks on ligikaudu kaks miljonit oma kodudest põgenenud Ukrainlast asunud ümber riigi sees.

Humanitaarkoridoride kaudu on Venemaa sissetungi algusest põgenenud oma kodudest ligikaudu 190 000 inimest.

Mõttekoda: Ukraina väed alistasid Venemaa sõja esimeses etapis

USA mõttekoda Institute for the Study of War (ISW) kirjeldab Venemaa strateegiat kui õhudessant- ja mehhaniseeritud operatsioonide läbiviimist Ukraina suuremate linnade hõivamiseks. Mõttekoda leiab, et Mariupoli langemine ei muudaks märkimisväärselt Venemaa sõjalist tulemust.

"Venemaa väed jätkavad piiratud edusammude saavutamist, kuid on ebatõenäoline, et suudavad sel viisil oma eesmärke saavutada. Mariupoli langemine ei muuda tõenäoliselt esialgse kampaania tulemust," hindas mõttekoda.

Mõttekoja analüüsis seisab, et Venemaa sõjavägi keskendub nüüd pigem lokaliseeritud lahingutegevusele kui ulatuslike operatsioonide käivitamisele.

Mõttekoda leiab, et Ukrainas valitseb patiseis, mis jätkudes saab olema väga vägivaldne ja verine, vahendas The Guardian.

Suurbritannia kaitseministeeriumi viimaste luureandmete kohaselt pole Venemaa endiselt saavutanud kontrolli Ukraina õhuruumi üle. "Nende jätkuv suutmatus seda teha, pidurdab oluliselt nende tegevust," teatas ministeerium.

Ukraina ja Valgevene raudteeühendus on väidetavalt katkestatud

Valgevene raudteetöölised katkestasid väidetavalt kõik raudteeühendused oma riigi ja Ukraina vahel, vahendas Deutsche Welle.

Ukraina raudteejuht tänas laupäeval Valgevene töölisi väidetava sabotaaži eest. Raudteejuht keeldus täpsustamast, kuidas ühendus katkestati.

Venemaa on läbi Valgevene Ukrainasse Kiievi suunale viinud palju sõjatehnikat ja vägesid.

ÜRO teatel on sõjas hukkunud ligi 850 tsiviilelanikku

ÜRO inimõiguste voliniku büroo (OHCHR) andmetel on Vene vägede rünnaku algusest Ukrainale hukkunud vähemalt 847 Ukraina tsiviilelanikku, nendest 64 on lapsed. Reedel avaldatud andmetest on surmade hulk suurenenud 31 inimese võrra.

Vigastada on saanud vähemalt 1399 inimest, neist 78 on lapsed.

Reaalne hukkunute ja vigastatute hulk on tõenäoliselt palju suurem, lisas OHCHR.

Boris Johnson: Putin on paanikas ja kardab demokraatiat toetavat ülestõusu

Suurbritannia peaminister Boris Johnson ütles laupäeval, et Vladimir Putin on totaalses paanikas ja kardab Moskvas ülestõusu.

Johnsoni sõnul on Putin Ukraina pärast hirmul, kuna seal on vaba ajakirjandus ja demokraatlik riigisüsteem.

"Sellepärast püüab ta kustutada vabaduse leeki Ukrainas. Sellepärast on oluline, et ta ebaõnnestuks," ütles Johnson.

Mõkolajivi baasis hukkus vähemalt 50 inimest

Reedel said Ukraina lõunaosas asuvas Mõkolajivis Vene vägede raketirünnakus pihta Ukraina armee kasarmud. BBC teatel hukkus rünnakus vähemalt 50 inimest.

"Vähemalt 50 surnukeha on välja toodud, kuid me ei tea, palju veel rusude all on," ütles kohapeal töötav meedik AFP-le.

Meediku sõnul ööbis baasis rünnaku ajal vähemalt 200 sõdurit. BBC teatel on kolmes erinevas haiglas ravil vähemalt 57 rünnakus vigastada saanud sõdurit.

Mõkolajivi oblasti kuberneri sõnul jätkuvad sündmuskohal päästetööd.

Ukraina kutsub Hiinat üles Venemaad hukka mõistma

Ukraina kutsus Hiinat üles ühinema läänega Venemaa sissetungi hukka mõistmises.

"Hiina võib olla oluline mängija maailma julgeolekus, kui ta teeb õige otsuse - toetada tsiviliseeritud riike ja mõista hukka Venemaa barbaarsus," ütles Ukraina presidendi nõunik Mõhhailo Podoljak.

Hiina loobus ÜRO-s Venemaa sissetungi vastu hääletamisest ja USA ametnike sõnul on Hiina andnud signaali, et võib pakkuda Venemaale sõjalist abi.