Korsikal puhkesid rahutused, Pariis kaalub autonoomia pakkumist

Korsikal puhkesid hiljuti suured rahutused ja Prantsusmaa siseminister Gerald Darmanin ütles, et Pariis on valmis kaaluma autonoomia pakkumist.

Korsikal puhkesid rahutused pärast seda, kui Prantsusmaa vanglas rünnati iseseisvusmeelset inimest. Saarele saabus ka siseminister Darmanin.

"Oleme valmis minema autonoomiani, olgu see sõna välja öeldud," ütles Darmanin.

Mandri-Prantsusmaa Arles'i vanglas rünnati süüdimõistetud mõrvarit ja iseseisvusmeelset tegelast Yvan Colonnat. Ta kannab eluaegset vanglakaristust.

Korsika üliõpilased, rahvuslikud organisatsioonid ja ametiühingud süüdistavad riiki vastutuse kandmises. Colonna on pikka aega taotlenud, et ta viidaks Korsika vanglasse, vahendas euronews.

Kolmapäeval hõivasid protestijad mitu valitsuse hoonet. Darmanin tunnistas, et Colonna rünnakus kannab vastutust ka riik, kuid leiab, et protestijate kriitika on liiga suur.

Korsika ametnikud on nüüd eeskujuks toonud Assooride saared. Tegemist on Portugali autonoomse piirkonnaga.

Korsika küsimus mõjutab tõenäoliselt ka Prantsusmaa presidendivalimisi. Esimene voor toimub aprilli alguses.

Korsikal elab praegu umbes 330 000 inimest. Korsikalt on pärit ka Prantsusmaa endine valitseja Napoleon Bonaparte.

Korsika on ajaloos juba varem Pariisiga riius olnud. Pärast Prantsuse revolutsiooni 1789. aastal kasutasid korsiklased kaost ära ja said 1794. aastal Suurbritannia klientriigiks. Korsikal toimunud lahingutes kaotas silma ka legendaarne Briti admiral Horatio Nelson.