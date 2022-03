Allikad: USA soovitas Türgil saata Ukrainasse Venemaa S-400 raketisüsteemi

Allikate teatel soovitas USA Türgile, et Ankara saadaks Venemaalt ostetud S-400 raketitõrjesüsteemi Ukrainasse.

"USA ametnikud on viimase kuu jooksul S-400 üleandmist Ukrainale arutanud oma Türgi kolleegidega. Ametlikku taotlust pole esitatud," ütlesid allikad Reutersile. Allikate teatel tuli see lühidalt päevakorda ka siis, kui USA asevälisminister Wendy Sherman külastas märtsi alguses Türgit.

Analüütikute hinnangul Türgi kindlasti selle ideega ei nõustu. Türgi võimud pole kommenteerinud USA väidetavat ettepanekut saata S-400 süsteemid Ukrainasse.

Washington on varem korduvalt kritiseerinud, et Ankara ostis Venemaalt raketitõrjesüsteemi. USA kehtestas seetõttu sanktsioonid Türgi kaitsetööstuse suhtes. Ankara väidab, et liitlased ei pakkunud samaväärseid relvi rahuldavatel tingimustel.

Türgi on korduvalt kritiseerinud Venemaa sissetungi Ukrainasse. Ankara proovib siiski säilitada Moskvaga häid suhteid.

"Türgil on õnnestunud käia noateral, S-400 saatmine Ukrainasse tooks kaasa tõsise Venemaa viha," ütles Philadelphias asuva välispoliitika instituudi teadur Aaron Stein.