Ukrainas peatati 11 Vene sidemetega partei tegevus

11 Ukraina erakonda said tegutsemiskeelu Vene sidemete tõttu, ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenski.

Parteide tegevuse peatamise otsuse tegi riigi julgeoleku- ja kaitsenõukogu. Enamik 11 parteist on väikeparteid, kuid üks neist, Opositsiooniline Platvorm Eluks, on parlamendierakond, kellel on 450-kohalises ülemraadas 44 kohta.

"Nende poliitikute tegevus, mis on suunatud lõhestamisele või salakokkulepetele, ei kanna vilja, vaid saab karmi vastuse," ütles Zelenski pühapäeval.

"Võttes arvesse täiemõõdulise sõja, mille algatas Venemaa, ja poliitilised sidemed, mis mitmetel poliitilistel ühendustel on selle riigiga, otsustas julgeolekunõukogu peatada mitme poliitilise partei tegevuse sõjaseisukorra ajaks," lisas Zelenski.

Opositsioonilise Platvormi Eluks juht on Viktor Medvetšuk, Moskva-meelne oligarh, kellel on lähedased sidemed Venemaa president Vladimir Putiniga, kes arvatakse olevat Medvetšuki tütre ristiisa, kirjutab The Guardian.

Ukraina võimud süüdistasid mullu Medvetšukki riigireetmises ning ta paigutati koduaresti. Võimude teatel põgenes Medvetšuk kolm päeva pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse ning tema asupaik on seni teadmata.

Keelatud erakondade hulka kuulub ka Naši, kelle liidri on Yevhen Murajevi puhul spekuleeriti sissetungi alguses, et kui Venemaa sissetung on edukas, soovib Kreml ta panna Ukraina nukuvalitsuse etteotsa.