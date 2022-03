Esmaspäev tuleb soe ja päikeseline

Esmaspäev olulist ilmamuutust ei too. Kõrgrõhuala püsib Läänemere ääres tugevana ning siinne ilm on kindlalt sajuta. Taevas särab päike ning tõstab termomeetri näidud mitmel pool +10 kraadist kõrgemale. Tuulisemal põhjarannikul ja udupilvede all on jahedam.