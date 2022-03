WSJ: Kremli plaan ehitada üles isemajandav majandus ebaõnnestus täielikult

Kreml proovis pärast Krimmi vallutamist vähendada sõltuvust impordist ja ehitada üles isemajandav majandus. Ajaleht The Wall Street Journal kirjeldab, kuidas Venemaa sõltuvus lääne kaupadest hoopis suurenes.

Moskva püüdis aastaid vähendada oma sõltuvust läänes toodetud kaupadest. Kreml tahtis kaitsta oma majandust võimalike lääne sanktsioonide eest. Pärast Moskva-vastaste sanktsioonide kehtestamist sai aga kiiresti selgeks, et Venemaa sõltub jätkuvalt impordist, teatas The Wall Street Journal.

"Impordi asendamine pole suutnud saavutada eesmärki, Venemaa jäi sanktsioonide suhtes haavatavaks. Venemaa ambitsioonid olid ebareaalsed, sest selline väike majandus ei suuda iseseisvalt toota keerulisi ja kõrgtehnoloogilisi kaupu. Välismaiste toodete väljavahetamine võib võtta aastaid aega," ütles Saksamaa rahvusvaheliste suhete instituudi majanduse ekspert Janis Kluge.

Venemaa plaanis välismaised kaubad asendada kodumaal tehtud kaubaga. Selle strateegiaga alustas Kreml 2014. aastal. Järgmiste aastate jooksul siiski Venemaa sõltuvus impordist hoopis kasvas. 2021. aastal ütles 81 protsenti töösturitest, et nad ei leia vajalikke kodumaiseid versioone välismaisele kaubale. Paljud polnud rahul ka kodumaiste toodete kvaliteediga.

2020. aastal moodustas import 75 protsenti mitte-toidukaupadega seotud tarbekaupade müügist. Mõnes sektoris oli see osakaal veelgi suurem, telekommunikatsiooniseadmete osas oli sõltuvus impordist lausa 86 protsenti.

Sanktsioonid tabasid eriti teravalt Venemaa autotootjaid. Venemaa Tatarstani piirkonna juht hoiatas kolmapäeval, et veokifirma Kamaz peab tootmist vähendama 40 protsendi võrra. Tuhanded inimesed võivad kaotada töökoha.

Probleemid on ka Venemaa energiatööstusel. Venemaa energiafirmad vajavad lääneriikide tehnoloogiat. Läänes toodetud tarkvara vajavad ka Venemaa pangad.

Isegi Venemaa president Vladimir Putin tunnistas, et tekivad raskused. "Meie majandus vajab struktuurimuutusi. Need ei saa olema lihtsad," ütles Putin.

Sanktsioonid mõjutavad ka tavalisi tarbijaid. Puudus on juba lemmikloomatoidust ja ravimitest. Poelettidelt kaovad Prantsusmaa juust, Hispaania sink.

Venemaa juhid on hakanud nüüd eeskujuks tooma Nõukogude Liidu majandust. "NSVL elas tõesti sanktsioonide all, arenes ja saavutas tohutut edu," väitis Putin.