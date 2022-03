USA ametnikud: Vene armee ei saavutanud kiiret võitu ja muutis taktikat

Venemaa väed ei saavutanud Ukrainas kiiret võitu. USA kõrged ametnikud näevad nüüd märke, et Kreml vahetab Ukrainas taktikat. Moskva tahab siiski jätkuvalt tagada, et Kiiev aktsepteeriks Venemaa nõudmisi, vahendas The Wall Street Journal.

USA ametnikud eeldavad, et Vladimir Putin tahtis varem Kiievi vallutada kohe sõja alguses. Selle käigus oleks Volodomõr Zelenski valitsus asendatud venemeelse režiimiga.

"Ükski neist plaanidest pole teoks saanud. Ukraina vägede vastupanu sundis Putinit oma taktikat muutma," ütles kõrge USA ametnik.

Joe Bideni administratsiooni kõrgete ametnike hinnangu kohaselt tahab Putin nüüd sundida Kiievit aktsepteerima Venemaa nõudeid Ukraina lõuna- ja idaaladele. Venemaa soovib luua maismaa ühendust Krimmi ja Ida-Ukraina vahel.

"Kui Putini nõuded territooriumi ja Ukraina neutraalsuse osas lükatakse tagasi, siis eeldatavasti püüab ta hoida oma positsioone ja võitleb edasi. Meie hinnangute kohaselt hakkab ta kasutama piiramistaktikat," ütles üks USA ametnik ajalehele The Wall Street Journal.

"Oleme viimaste nädalate jooksul näinud, kuidas Venemaa armee sihilikult pommitab linnasid ja tsiviiltaristut. Putin astub selliseid samme, sest tema kampaania on seiskunud," ütles pühapäeval USA kaitseminister Lloyd Austin.

Mõned USA ametnikud väidavad, et veel on ebaselge, kas Venemaa suudab Kiievi ümber piirata ja selle siis vallutada.

Mõned analüütikud hoiatavad, et Putini eesmärgid pole muutunud.

"Tema eesmärk pole muutunud. Muutunud on taktika. Ukraina valitsuse kiire maha võtmine ei õnnestunud. Nüüd tahab ta neid karistada, sest nad peavad vastu," ütles USA välisministeeriumi endine kõrge ametnik Daniel Fried.

Venemaa armee kasutab praegu Mariupolis piiramistaktikat. Sarnast taktikat kasutasid Venemaa väed ka Groznõis.

USA endine suursaadik Ukrainas John Herbst nõustub, et Venemaa armee on taktikat muutnud. Herbsti sõnul ei viita miski aga sellele, et Putin on oma esialgsetest eesmärkidest loobunud.

Herbsti sõnul ei juhi Venemaa poolel läbirääkimisi kõrgetasemeline ametnik.

"Ma arvan. et ta alustas läbirääkimisi palju madalamal tasemel, sest ta mõistis, et lahinguväljal asjad ei toimi. Avalikult jätkab ta aga oma endiste nõudmiste esitamist. Ta üritab ikka sõda võita," ütles Herbst.