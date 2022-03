Ukraina jätkas Mariupoli kaitsmist, Türgi sõnul on kokkulepe lähedal

Ukraina eiras Venemaa poolt Mariupoli alistumiseks esmaspäeva hommikul kella neljaks määratud tähtaega, sissepiiratud sadamalinna pommitamine jätkus. Türgi välisminister Mevlut Cavusoglu, kes vahendab rahukõnelusi Ukraina ja Venemaa vahel, ütles, et pooled on kokkuleppele lähedal.

Mis on oluline 21. märtsil kell 05:25:

- Mariupoli kaitsjad eirasid Venemaa ettepanekut alistuda;

- Lahingute piirkonnad pole pühapäevaga muutunud;

- Türgi: Ukraina ja Venemaa on lähedal kokkuleppele;

- Ukraina: rünnakus hooldekodule hukkus 56 inimest;

- Osa Tšornobõli tuumajaama töötajatest pääses pärast kolme nädalat koju;

- Venemaa kinnitas kõrge laevastikuohvitseri hukkumist;

Loe neist arengutest pikemalt ERR-i ülevaatest altpoolt.

Ukraina eiras Venemaa Mariupolile pakutud alistumistähtaega

Ukraina eiras Venemaa poolt esmaspäeva hommikul kella neljaks pakutud alistumistähtaega ja ümberpiiratud linna kaitsmine jätkus. Moskva teatas pühapäeval, et lubab alistumise korral elanikel purustatud linnast lahkuda.

"Me võitleme viimase sõdurini," ütles BBC-le Mariupoli linnapea nõunik Pjotr Andrjušenko. Venelaste lubadusi ei saa uskuda, lisas ta.

"Kui Venemaa räägib linnast lahkumisest, siis mida nad tegelikult silmas peavad?" küsis Andrjušenko. "Tegelikult tahavad nad inimesi viia Venemaale."

Ka Ukraina asepeaminister Irina Vereštšuk ütles esmaspäeva hommikul, et Mariupol ei alistu. "Oleme sellest Venemaad juba teavitanud," ütles Vereštšuk.

Mariupoli volikogu teatas laupäeval, et Vene väed viivad linna elanikke Venemaale vastu nende tahtmist. Moskva väidab, et pakub inimestele ohutut varjupaika.

Mariupoli linnavalitsus teatas pühepäeval, et Vene väed ründasid kunstikooli, kus 400 inimest olid varjul.

"Venemaa õhuvägi viskas pommi Mariupoli kunstikooli pihta, kus olid varjul inimesed. Sõjaväelist tegevust seal polnud. Seal olid peamiselt naised, lapsed ja vanurid. Nad on praegu rusude all lõksus. Me ei tea, paljud neist on elus," ütles president Volodomõr Zelenski.

Lahingute piirkonnad pole pühapäevaga muutunud

Lahingute piirkonnad Ukrainas pole pühapäeval ja ööl vastu esmaspäeva muutunud. Ukraina peastaabi öise ülevaate järgi on Venemaa keskendunud raketi- ja muudele kaugtule rünnakutele, pommitades taristut ja elupiirkondi linnades, et Ukraina majanduslikku potentsiaali hävitada ja inimesi hirmu all hoida.

Ukraina näeb märke Valgevene võimalikust avalikust sõtta sekumisest, mis avaks uue rinde Lääne-Ukrainas. Peastaap hoiatas, et selleks võib Venemaa oma eriteenistustega korraldada provokatsioone.

Kiievist põhja suunal tegi Ukraina taas kaitsepositsioonidele asunud Venemaa vägedele vasturünnakuid. Ukraina teatel on Vene armeel jätkuvalt suuri muresid logistikaga.

Donetski ja Luhanski suundadel teatas Ukraina Venemaa rünnakute edukast tagasilöömisest, mille tulemusel vastane kaotas 12 tanki ja 170 sõdurit. Samuti kaotas Venemaa ühe Su-34 lennuki ja helikopteri, teatas Ukraina peastaap.

Ukraina peastaabi andmete järgi näib lahing Mariupoli olevat taas liikunud äärelinnadesse, mis osutab, et linna kaitsjatel on olnud edu Vene üksuste tõrjumisel.

Venemaa sõjavägi Mariupolit piiramas Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/ALEXANDER ERMOCHENKO

Türgi välisministri sõnul on kokkulepe lähedal

Türgi välisminister Mevlut Cavusoglu, kes vahendab rahukõnelusi Ukraina ja Venemaa vahel, ütles pühapäeval, et osapooled on kokkuleppele lähedal, vahendas BBC.

Cavusoglu ütles uudisteagentuur AFP-le, et läbirääkimised ajal, mil käib sõda ja tapetakse tsiviilelanikke, pole lihtsad, kuid ta lisas, et on näha, et osapooled on kokkuleppele lähedal.

Cavusoglu sõnul on Türgi kontaktis nii Ukraina kui ka Venemaa läbirääkijatega, kuid läbirääkimiste üksikasju ei soovinud ta täpsustada.

Türgi presidendi pressiesindaja Ibrahim Kalin ütles, et kõige keerukam on Venemaa nõudmistega tunnustada Krimmi Venemaa osana ja kahe separatistliku Ida-Ukraina Donbassi piirkonna iseseisvust.

"Need on peamised takistused ja nendes ühele nõule jõudmine kõige keerulisem," ütles Kalin, lisades, et neli ülejäänud teemat läbirääkimistel on Ukraina neutraalsus, desarmeerimine ja julgeolekugarantiid ning niinimetatud denatsifitseerimine.

Türgi teatel on nad valmis korraldama riigis Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski ja Venemaa presidendi Vladimir Putini kohtumist. Zelenski ütles pühapäeval, et ta on valmis Putiniga kohtuma.

Suurbritannia: Vene väed proovivad endiselt Odessa suunas liikuda

Suurbritannia kaitseministeerium teatas pühapäeva öösel, et Krimmist edasi tungivad Vene väed proovivad Mõkolajivist mööda minna ja liikuda edasi läände Odessa poole.

Ministeeriumi teatel pole Vene väed viimase nädala jooksul erilisi edusamme teinud, vahendas BBC.

Venemaa kinnitas Musta mere laevastiku asekomandöri hukkumist

Venemaa kinnitas pühepäeval, et nende Musta mere laevastiku asekomandör Andrei Palõi hukkus Ukrainas. Venemaa teatel hukkus Palõi lahingutes Mariupoli piirkonnas.

Palõid ootas ees ülendamine kontradmiraliks, vahendas The Guardian. Palõi oli ka Vene vägede asekomandör Süürias.

Ukraina presidendi nõunik Mõhhailo Podoljak teatas pühapäeval, et Ukrainas on sõjategevuses hukkunud juba kuus Vene kindralit. Podoljaki andmetel on hukkunud kindralid Magomed Tušajev, Vitali Gerasimov, Andrei Kolesnikov, Andrei Suhhovetski, Oleg Mitjajev ja Andrei Morditšev.

Venemaa jätkas pühapäeva öösel Kiievi pommitamist

Kiievi linnapea Vitali Klitško sõnul sai pühapäeva hilisõhtul Kiievis ostupiirkonda tabanud pommide tagajärjel surma üks inimene. Pihta said ka elumajad.

Klitško sõnul ruttasid kiiresti sündmuskohale ka päästetöötajad.

Kolm inimest sai vigastada Vene vägede õhurünnakus Lääne-Ukrainas asuvale Žitomirile, vahendas uudisteagentuur AFP.

Õhulöögis sai kannatada 13 hoonet Žitomiri linna põhjaosas.

Venemaa teatel tegid nad pühapäeval täppisrelvadega õhurünnaku samas piirkonnas asuva erivägede treeningkeskuse vastu. Venemaa väitel sai rünnakus surma 100 Ukraina erivägede liiget.

Žitomiri elanikud 20. märtsil Vene pommirünnakus purustatud koolimaja ees. Autor/allikas: SCANPIX / EPA

Sumõ piirkonna tehases tekkis pühapäeva öösel ammoniaagi leke

Sumõ piirkonna juhi sõnul on piirkonna tehases ammoniaagi leke. Ametnik ei täpsustanud, mis lekke põhjustas.

Piirkonna juht hoiatas, et inimesed kes asuvad tehasest viie kilomeetri raadiuses, peaksid piirkonnast lahkuma, kuna gaas on tervisele ohtlik, vahendas BBC.

Ukraina: pühapäeval evakueeriti linnadest 7300 inimest

Pühapäeval suudeti Ukraina linnadest evakueerida 7295 inimest, ütles Ukraina asepeaminister Irina Vereštšuk.

Evakueerimised toimusid neljas humanitaarkoridoris, kokku üritati kasutada seitset humanitaarkoridori, lisas ta.

Maripolist suudeti evakueerida 3985 inimest Zaporižžja linna, ütles Vereštšuk.

Ukraina valitsus teatas, et kavatseb esmaspäeval saata inimeste evakueerimiseks Mariupolisse peaaegu 40 bussi.

Osa Tšornobõli jaama töötajatest pääses lõpuks koju

Kolm nädalat Vene vägede käes põhimõtteliselt pantvangis olnud 64 Tšornobõli tuumajaama töötajat pääses lõpuks jaamast minema. Neid saabusid asendama 46 töötajat, kes saabusid jaama vabatahtlikena.

Ligikaudu 200 tuumajaama töötajat ja Ukraina rahvuskaardi liiget olid jaamas alates 24. veebruarist, sõja esimeses päevast, mil Vene väed tuumajaama enda kontrolli alla võtsid, vahendas BBC.

Kuivõrd Vene vägede poolt ei antud töötajatele garantiid, et lahkudes jaamast nende turvalisus tagatakse, jäid töötajad jaama ning pidid seal kasinates oludes veetma kolm nädalat.