Ukraina jätkas Mariupoli kaitsmist, Venemaa avas linna lähedal uue varustuskanali

Mis on oluline 21. märtsil kell 15.50:

- Ukraina ja Venemaa läbirääkijad ei ole teinud piisavalt edusamme kahe riigi presidentide kohtumise korraldamiseks, ütles Kremli pressiesindaja esmaspäeval;

- Ukraina presidendi nõunik rääkis esmaspäeval BBC-le, et Venemaa ei võta rahukõnelusi tõsiselt ning neid peetakse ainult lääne eksitamiseks;

- Vene mereväe suur dessantlaev sildus esmaspäeval Ukraina vägedelt vallutatud Berdjanski linna sadamas ning sellelt toodi maale suur hulk soomukeid;

- Mariupoli kaitsjad eirasid Venemaa ettepanekut alistuda;

- Lahingute piirkonnad pole pühapäevaga muutunud;

- Briti analüütiku hinnangul pidurduvad Vene vägede rünnakud ning nüüd ei tungita enam peale mitmes kohas korraga, vaid võetakse sihtmärgid ette ühe kaupa;

- Ukraina avaldatud hinnangu kohaselt on Venemaa kaotanud sõjas ligi 15 000 sõjaväelast;

- Türgi: Ukraina ja Venemaa on lähedal kokkuleppele;

- Ukraina: rünnakus hooldekodule hukkus 56 inimest;

- Osa Tšornobõli tuumajaama töötajatest pääses pärast kolme nädalat koju;

- Venemaa kinnitas kõrge laevastikuohvitseri hukkumist;

Loe neist arengutest pikemalt ERR-i ülevaatest altpoolt.

Peskov: presidentide kohtumiseks pole veel alust

Ukraina ja Venemaa läbirääkijad ei ole teinud piisavalt edusamme, et oleks alust arutada presidentide Volodõmõr Zelenski ja Vladimir Putini kohtumist, ütles Kremli pressiesindaja esmaspäeval.

"Edasiminek läbirääkimistel ei ole võib-olla selline, nagu oleks oodanud ja mida olukord Ukrainas eeldaks," rääkis Dmitri Peskov esmaspäeval ajakirjanikele.

"Et saaks hakata rääkima kahe presidendi kohtumisest, tuleb enne kodutöö ära teha. Täpsemalt tuleb läbirääkimistel tulemuste osas kokku leppida," lisas ta.

"Seni ei ole märgatavat edasiminekut toimunud. Presidentidel poleks lihtsalt midagi formaliseerida, pole kokkuleppeid, mida nad võiks allkirjastada," tõdes ta.

Zelenski nõunik: Venemaa ei võta rahukõnelusi tõsiselt

Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski nõunik Aleksandr Rodnjanski rääkis esmaspäeval BBC-le, et Venemaa ei võta rahukõnelusi tõsiselt ning neid peetakse ainult lääne eksitamiseks.

Venemaa kasutab läbirääkimisi selleks, et veenda lääneriike vajaduses mitte rohkem sanktsioone kehtestada, ütles Rodnjanski. "Nad kasutavad neid kõnelusi selleks, et tõmmata tähelepanu eemale sellelt, mis juhtub lahinguväljal," rääkis ta.

"Tavaliselt ei arutata rahuvõimalusi samal ajal, kui pommitad vastase linnu," lisas Rodnjanski.

Vene dessantlaev tõi okupeeritud Berdjanskisse sõjatehnikat

Vene mereväe suur dessantlaev sildus esmaspäeval Ukraina vägedelt vallutatud Berdjanski linna sadamas ning sellelt toodi maale suur hulk soomukeid.

"On raske ülehinnata selle sadama kasutusvõimalusi," öeldi Vene relvajõudude veebikanalil Zvezda. "Nüüd saab sõjalise erioperatsiooni (Venemaa algatatud sõja – toim.) lõunarinne igal ajal kõik vajaliku, sealhulgas varustuse ja laskemoona," lisas Zvezda.

Zvezda näitas videot, kuidas Aasovi mere äärses sadamalinnas laaditi dessantlaevalt maha soomukeid ning lisati, et Vene Musta mere laevastikust osaleb operatsioonis kümme samasugust laeva, millest igaüks suudab kanda kuni 20 tanki või 40 jalaväe soomukit.

Berdjansk asub Mariupoli linnast 70 kilomeetri kaugusel edelas.

Ekspert: Venemaa aeglustab pealetungi

Briti mõttekoja RUSI analüütik rääkis BBC-le, et Vene vägede rünnakute iseloom hakkab varustuse nappuse tõttu pidurduma ning nüüd ei tungita enam peale mitmes kohas korraga, vaid võetakse sihtmärgid ette ühe kaupa.

"Kui väed liiguvad edasi, siis kulub kütust, laskemoona, muud varustust. Kui sul on suured varud, võid edasi liikuda, kuid mingil hetkel saabub punkt, kus pead hakkama ootama varustuse järele jõudmist," rääkis Jack Watling BBC raadiojaamale Radio 4. Ning ka siis, kui varustuskolonn pealetungivate vägedeni jõuab, on see ikkagi kindla suurusega, mille toel saab ainult kindla vahemaa läbida.

"Seega operatsiooni tempo alaneb. Nüüd näemegi üleminekut, kus Vene üksused kärbivad oma pealetungi suundi ning keskenduvad ainult mõnele üksikule," ütles ta.

"Nad on alustanud oma positsioonide kindlustamist Kiievi ümber ja Harkivis ning peamine siht on praegu Mariupoli vallutamine. Kui Mariupol kukub, siis nad saavad oma jõu mujale suunata. Seega me näeme (paralleelselt toimuvate rünnakute asemel – toim.) järjestikusemaid pealtunge," rääkis Watling.

Tema hinnangul võivad Vene üksused püüda oma sihtmärke isoleerida, et hakata neid piiramisega kurnama ja siis võtta ette uus siht. Seega hakkab sõda nüüd kulgema märksa aeglasemas tempos, tõdes Watling.

Ka esmaspäeva hommikul tegi Venemaa raketilööke

Venemaa tegi ka esmaspäeva hommikul raketilööke.

Kaks raketti tabasid Rivnes sõjaväe väljaõppekeskust, ütles kohaliku regionaalse administratsiooni juht.

Ukraina hinnang Venemaa kaotustele

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas esmaspäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas:

- elavjõud umbes 15 000;

- tanke 498;

- jalaväe lahingumasinad 1535;

- lennukid 97;

- kopterid 121;

- suurtükisüsteemid – 240;

- mobiilsed raketisüsteemid (MLRS) – 80;

- õhutõrjesüsteemid – 45;

- autod ja muud sõidukid - 969,

- kütuseveokid – 60

- droonid - 24

- laevad / paadid - 3

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda. Venemaa on oma kaotuste kohta andmeid avaldanud ühel korral kahe nädala eest.

Ukraina eiras Venemaa Mariupolile pakutud alistumistähtaega

Ukraina eiras Venemaa poolt esmaspäeva hommikul kella neljaks pakutud alistumistähtaega ja ümberpiiratud linna kaitsmine jätkus. Moskva teatas pühapäeval, et lubab alistumise korral elanikel purustatud linnast lahkuda.

"Me võitleme viimase sõdurini," ütles BBC-le Mariupoli linnapea nõunik Pjotr Andrjušenko. Venelaste lubadusi ei saa uskuda, lisas ta.

"Kui Venemaa räägib linnast lahkumisest, siis mida nad tegelikult silmas peavad?" küsis Andrjušenko. "Tegelikult tahavad nad inimesi viia Venemaale."

Ka Ukraina asepeaminister Irina Vereštšuk ütles esmaspäeva hommikul, et Mariupol ei alistu. "Oleme sellest Venemaad juba teavitanud," ütles Vereštšuk.

Mariupoli volikogu teatas laupäeval, et Vene väed viivad linna elanikke Venemaale vastu nende tahtmist. Moskva väidab, et pakub inimestele ohutut varjupaika.

Mariupoli linnavalitsus teatas pühepäeval, et Vene väed ründasid kunstikooli, kus 400 inimest olid varjul.

"Venemaa õhuvägi viskas pommi Mariupoli kunstikooli pihta, kus olid varjul inimesed. Sõjaväelist tegevust seal polnud. Seal olid peamiselt naised, lapsed ja vanurid. Nad on praegu rusude all lõksus. Me ei tea, paljud neist on elus," ütles president Volodõmõr Zelenski.

Lahingute piirkonnad pole pühapäevaga muutunud

Lahingute piirkonnad Ukrainas pole pühapäeval ja ööl vastu esmaspäeva muutunud. Ukraina peastaabi öise ülevaate järgi on Venemaa keskendunud raketi- ja muudele kaugtule rünnakutele, pommitades taristut ja elupiirkondi linnades, et Ukraina majanduslikku potentsiaali hävitada ja inimesi hirmu all hoida.

Ukraina näeb märke Valgevene võimalikust avalikust sõtta sekkumisest, mis avaks uue rinde Lääne-Ukrainas. Peastaap hoiatas, et selleks võib Venemaa oma eriteenistustega korraldada provokatsioone.

Ukraina territoriaalkaitse võitlejad sihivad võimalikku drooni Kiievis ööl vastu esmaspäeva. Autor/allikas: SCANPIX / AFP

Esmaspäeva hommikul lisas Ukraina peastaap uues ülevaates, et nad näevad Venemaa õhuväe aktiivsuse vähenemist.

Peastaap märkis ka, et Vene üksused rüüstavad vallutatud alasid, röövides kodudest ja kauplustest toitu, kodutehnikat ja autosid.

Kiievist põhja suunal tegi Ukraina taas kaitsepositsioonidele asunud Venemaa vägedele vasturünnakuid. Ukraina teatel on Vene armeel jätkuvalt suuri muresid logistikaga.

Donetski ja Luhanski suundadel teatas Ukraina Venemaa rünnakute edukast tagasilöömisest, mille tulemusel vastane kaotas 12 tanki ja 170 sõdurit. Samuti kaotas Venemaa ühe Su-34 lennuki ja helikopteri, teatas Ukraina peastaap.

Ukraina peastaabi andmete järgi näib lahing Mariupolis olevat taas liikunud äärelinnadesse, mis osutab, et linna kaitsjatel on olnud edu Vene üksuste tõrjumisel.

Venemaa sõjavägi Mariupolit piiramas Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/ALEXANDER ERMOCHENKO

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 21 March 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/o31FnBRw3w



#StandWithUkraine pic.twitter.com/reAkTEnHFj — Ministry of Defence (@DefenceHQ) March 21, 2022

Türgi välisministri sõnul on kokkulepe lähedal

Türgi välisminister Mevlut Cavusoglu, kes vahendab rahukõnelusi Ukraina ja Venemaa vahel, ütles pühapäeval, et osapooled on kokkuleppele lähedal, vahendas BBC.

Cavusoglu ütles uudisteagentuur AFP-le, et läbirääkimised ajal, mil käib sõda ja tapetakse tsiviilelanikke, pole lihtsad, kuid ta lisas, et on näha, et osapooled on kokkuleppele lähedal.

Cavusoglu sõnul on Türgi kontaktis nii Ukraina kui ka Venemaa läbirääkijatega, kuid läbirääkimiste üksikasju ei soovinud ta täpsustada.

Türgi presidendi pressiesindaja Ibrahim Kalin ütles, et kõige keerukam on Venemaa nõudmistega tunnustada Krimmi Venemaa osana ja kahe separatistliku Ida-Ukraina Donbassi piirkonna iseseisvust.

"Need on peamised takistused ja nendes ühele nõule jõudmine kõige keerulisem," ütles Kalin, lisades, et neli ülejäänud teemat läbirääkimistel on Ukraina neutraalsus, desarmeerimine ja julgeolekugarantiid ning niinimetatud denatsifitseerimine.

Türgi teatel on nad valmis korraldama riigis Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski ja Venemaa presidendi Vladimir Putini kohtumist. Zelenski ütles pühapäeval, et ta on valmis Putiniga kohtuma.

Suurbritannia: Vene väed proovivad endiselt Odessa suunas liikuda

Suurbritannia kaitseministeerium teatas pühapäeva öösel, et Krimmist edasi tungivad Vene väed proovivad Mõkolajivist mööda minna ja liikuda edasi läände Odessa poole.

Ministeeriumi teatel pole Vene väed viimase nädala jooksul erilisi edusamme teinud, vahendas BBC.

Odessa võimud teatasid esmaspäeval, et Vene üksused tulistasid esmaspäeva hommikul Odessa äärelinnade elukvartaleid, mis oli esimene sarnane rünnak linnas.

Linnavalitsuse teatel inimesed rünnakus viga ei saanud, kui tulistamine tekitas tulekahjusid.

Venemaa kinnitas Musta mere laevastiku asekomandöri hukkumist

Venemaa kinnitas pühepäeval, et nende Musta mere laevastiku asekomandör Andrei Palõi hukkus Ukrainas. Venemaa teatel hukkus Palõi lahingutes Mariupoli piirkonnas.

Palõid ootas ees ülendamine kontradmiraliks, vahendas The Guardian. Palõi oli ka Vene vägede asekomandör Süürias.

Ukraina presidendi nõunik Mõhhailo Podoljak teatas pühapäeval, et Ukrainas on sõjategevuses hukkunud juba kuus Vene kindralit. Podoljaki andmetel on hukkunud kindralid Magomed Tušajev, Vitali Gerasimov, Andrei Kolesnikov, Andrei Suhhovetski, Oleg Mitjajev ja Andrei Morditšev.

Venemaa jätkas pühapäeva öösel Kiievi pommitamist

Kiievi linnapea Vitali Klõtško sõnul sai pühapäeva hilisõhtul Kiievis ostupiirkonda tabanud pommide tagajärjel surma üks inimene. Pihta said ka elumajad.

Klõtško sõnul ruttasid kiiresti sündmuskohale ka päästetöötajad.

Kolm inimest sai vigastada Vene vägede õhurünnakus Lääne-Ukrainas asuvale Žõtomõrile, vahendas uudisteagentuur AFP.

Õhulöögis sai kannatada 13 hoonet Žõtomõri linna põhjaosas.

Venemaa teatel tegid nad pühapäeval täppisrelvadega õhurünnaku samas piirkonnas asuva erivägede treeningkeskuse vastu. Venemaa väitel sai rünnakus surma 100 Ukraina erivägede liiget.

Žitomiri elanikud 20. märtsil Vene pommirünnakus purustatud koolimaja ees. Autor/allikas: SCANPIX / EPA

Sumõ piirkonna tehases tekkis pühapäeva öösel ammoniaagi leke

Sumõ piirkonna juhi sõnul on piirkonna tehases ammoniaagi leke. Ametnik ei täpsustanud, mis lekke põhjustas.

Hiljem teatasid Ukraina võimud, et leke on peatatud.

Venemaa eitas oma vägede rünnakut sõjapiirkonnas asuva tehase vastu.

Piirkonna juht hoiatas, et inimesed kes asuvad tehasest viie kilomeetri raadiuses, peaksid piirkonnast lahkuma, kuna gaas on tervisele ohtlik, vahendas BBC.

Ukraina: pühapäeval evakueeriti linnadest 7300 inimest

Pühapäeval suudeti Ukraina linnadest evakueerida 7295 inimest, ütles Ukraina asepeaminister Irina Vereštšuk.

Evakueerimised toimusid neljas humanitaarkoridoris, kokku üritati kasutada seitset humanitaarkoridori, lisas ta.

Maripolist suudeti evakueerida 3985 inimest Zaporižžja linna, ütles Vereštšuk.

Ukraina valitsus teatas, et kavatseb esmaspäeval saata inimeste evakueerimiseks Mariupolisse peaaegu 40 bussi.

Osa Tšornobõli jaama töötajatest pääses lõpuks koju

Kolm nädalat Vene vägede käes põhimõtteliselt pantvangis olnud 64 Tšornobõli tuumajaama töötajat pääses lõpuks jaamast minema. Neid saabusid asendama 46 töötajat, kes saabusid jaama vabatahtlikena.

Ligikaudu 200 tuumajaama töötajat ja Ukraina rahvuskaardi liiget olid jaamas alates 24. veebruarist, sõja esimeses päevast, mil Vene väed tuumajaama enda kontrolli alla võtsid, vahendas BBC.

Kuivõrd Vene vägede poolt ei antud töötajatele garantiid, et lahkudes jaamast nende turvalisus tagatakse, jäid töötajad jaama ning pidid seal kasinates oludes veetma kolm nädalat.