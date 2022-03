Riia linnapea soovitab valmis olla uuteks põgenikelaineteks

Riia linnas on seni registreeritud 6253 Ukraina sõjapõgenikku, tegu on aga kõigest esimese põgenikelainega ning järgmised tulevad veel suuremad, ütles Riia linnapea Martins Stakis Läti rahvustelevisiooni uuriva ajakirjanduse saatele De Facto.

Stakise sõnul vajasid linnalt majutust vaid 899 põgenikku, ülejäänud on leidnud elupaiga sugulaste-tuttavate juures.

Riial on lepingud 4000 koha kasutamiseks ja välja on selgitatud veel umbes 700 perekonda, kes oleksid valmis põgenikke vastu võtma, ütles Stakis. Riial on põgenike vastuvõtmise haldamiseks eriline andmebaas ning kasutatakse ka kodanikeühenduste abi.

Linnapea sõnul jagub põgenikele veel tuhandeid hotellikohti, aga seda ainult seepärast, et enamik seniseid põgenikke on pelgupaiga leidnud sugulaste juures. Edaspidi saaks 26 000 põgenikku paigutada koolidesse ja lasteaedadesse. See aga häiriks oluliselt õppetööd.

Linnapea rõhutas ka, et igasugune vaenutegevus ukrainlaste ja nende vara, samuti Ukraina rahvuslike sümbolite vastu on keelatud ja ei jää karistamata.

Samuti ei kavatse linnapea sallitada agressori propagandaüritusi. Stakis kutsus üles ära keelama kõik tänavused 9. mai üritused Riias.