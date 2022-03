Vene väed on ründevõime kaotanud, Kiiev võib rahuleppe referendumile panna

Ukraina armee teatel on Vene väed rünnakupotentsiaali kaotanud, eri allikate hinnangul kasutab Venemaa nüüd madala kvaliteediga reserve. Kiiev teatas, et pole läbirääkimistel valmis Ukraina territoriaalse terviklikkuse osas ühtegi kompromissi tegema ning sõja lõpetamist pole võimalik läbi rääkida ilma kahe riigi presidentide kohtumiseta.

Mis on oluline 22. märtsil kell 05.20:

- Ukraina relvajõudude peastaabi teatel jätkasid Vene väed esmaspäeval linnade pommitamist, kuid pole edasi liikunud;

- USA mõttekoja ISW andmeil on Vene väed Mariupolis saavutanud aeglaselt kui kindlalt edu ning linn võib ISW hinnangul juba paari nädala jooksul langeda;

- ÜRO andmeil on sõjas hukkunud vähemalt 925 tsiviilelanikku;

- Ukraina ja Venemaa läbirääkijad ei ole teinud piisavalt edusamme kahe riigi presidentide kohtumise korraldamiseks, ütles Kremli pressiesindaja esmaspäeval;

- Ukraina presidendi nõunik rääkis esmaspäeval BBC-le, et Venemaa ei võta rahukõnelusi tõsiselt ning neid peetakse ainult lääne eksitamiseks;

- Raadio Vaba Euroopa analüüsitud satelliidipildid näitavad, et Venemaa ründab Ukrainat peamiselt 40 lennuväljalt Venemaal, Valgevenes ja Krimmis.

Loe neist arengutest pikemalt ERR-i ülevaatest altpoolt.

USA mõttekoda: Venemaa võtab kasutusele madala kvaliteediga reserve

USA mõttekoja Institute for the Study of War andmeil on Vene vägede rünnakud Ukrainas jätkuvalt suures osas seiskunud ja neid vaevavad logistilised probleemid.

Instituut märkis oma igapäevases kokkuvõttes, et Vene väed jätkasid esmaspäeval Kiievi pommistamist, aga ei korraldanud ühtki pealetungioperatsiooni ning selle asemel tugevdasid oma kaitsepositsioone.

Pealetungioperatsioone ei olnud viimase ööpäeva jooksul ka Ukraina kirdeosas Tšernihivi, Sumõ ja Harkivi linnale. Vene väed pole suutnud seal oma logistikaprobleeme lahendada.

Luhanski ja Donetski oblastis korraldasid Vene väed mitmeid edutuid rünnakuid, kuid ei alustanud ühtki pealetungioperatsiooni Hersoni ümbruses.

Mariupolis on aga Vene väed instituudi andmetel aeglaselt, kuid kindlalt edasi liikunud ja on pommitanud tsiviiltaristut. Instituut usub, et Mariupoli linn langeb lähema paari nädala jooksul.

Lisaks teatas instituut, et Venemaa on olnud sunnitud võtma kasutusele madala kvaliteediga reserve, nende seas madala valmisolekuga üksuseid Venemaa Kaug-Idast selleks, et korvata lahinguüksuste kaotusi rindel.

Ukraina olukorra kaart 21. märtsi päeva seisuga. Autor/allikas: The Institute for the Study of War

Ukraina relvajõud: Vene väed jätkavad linnade pommitamist, on mitmel pool takerdunud

Vene väed hoiavad maismaakoridori okupeeritud Krimmiga ja blokeerivad juurdepääsu Aasovi merele, ütleb Ukraina relvajõudude peastaap oma teisipäevaöises ülevaates möödunud päeva kohta.

Ukraina armee teatel on Vene väed rünnakupotentsiaali kaotanud ja jätkab reservide koondamist ning nende viimist Venemaa sügavustest Ukraina piiridele.

"Seoses suurte pöördumatute isikkoosseisu (sh juhtkonna) kaotustega Vene Föderatsiooni relvajõududes on peatatud ohvitseride, lipnike ja seersantide kavandatud vabastamine ajateenistusest," kirjutab Ukraina peastaap.

"Vene Föderatsiooni sõjalis-poliitiline juhtkond viib läbi agressiivset propagandategevust, mis on suunatud Valgevene vabariigi relvajõudude kaitseväelastele seoses vajadusega sõjaliseks sissetungiks Ukraina territooriumile," lisab Ukraina sõjavägi.

Peastaap kirjeldas ka Vene vägede tegevust Ukraina erinevates piirkondades.

Polesjes püüdsid Vene väed päeva jooksul mitmel pool intensiivistada pealetungioperatsioone, kuid kandis kaotusi ja see ei õnnestunud. Vene jõud jätkavad seal õhuluuret, et leida viise oma positsioonide parandamiseks.

Põhja suunal aktiivset pealetungioperatsiooni ei toimunud, vaid Vene väed jätkavad ründevõime taastamist, tuues Ukraina territooriumile täiendavaid üksusi.

Vene väed jätkavad Tšernihivi ja teiste asulate pommitamist, samuti proovivad rünnata Kiievist idas Brovarõt, kuid kannavad kaotusi ja ei suuda edasi liikuda. Vene väed jätkavad varude täiendamist ja luuramist.

Slobožanski suunas ei ole samuti aktiivseid rünnakuid käimas. Samas jätkavad Vene väed Sumõ linna osalist blokeerimist ning pommitavad Harkivi linna. Oma sealse üksuse logistika parandamiseks proovivad Vene väed ümber ehitada raudteelõiku Venemaalt Valuikist Ukrainasse Kupjanskini.

Donetski ja Luganski suunal üritasid Vene väed jätkuvalt edasi liikuda ja kanda kinnitada, kuid see ei õnnestunud.

Peastaabi sõnul lõid Ukraina kaitsjad esmaspäeval tagasi 13 Vene vägede rünnakut, hävitasid 14 tanki, kaheksa jalaväe lahingumasinat, kaks soomustatud vedukmasinat (MT-LB), kolm suurtükisüsteemi ja neli sõidukit. Õhutõrjeüksused tabasid kaht vaenlase õhusihtmärki. Vene vägede isikkoosseisu kaotused ulatusid umbes 300 inimeseni, täpsemad kahjud on selgitamisel. Mariupoli kaitsjad hävitasid patrullkaatri "Raptor" ja elektroonilise sõjapidamise kompleksi "Leer-3".

Mõkolajivi suunas olid Vene väed Ukraina vasturünnaku tõttu sunnitud taanduma.

Lisaks kinnitas peastaap edukat vasturünnakut Kiievist loodes Zõtomõri suunal, märkides, et esmaspäeval heisati Makarivi linna kohale Ukraina lipp.

Vene lennukid jätkasid infrastruktuuri pommitamist Kiievis, Tšernihivis, Harkivis ja Donetski oblastis.

Ukraina peastaap eeldab, et Vene väed jätkavad raketi- ja pommirünnakuid ning Ukraina kriitilise infrastruktuuri pommitamist.

Maxar avaldas uued satelliidipildid sõjast

Maxar Technologies avaldas esmaspäeval üles võetud satelliidipildid, millel on näha muu hulgas Vene vägede rünnakute tagajärgi Irpinis, aga ka sealse jõe üleujutust.

Põlevad majad Irpinis. Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Maxar Technologies

Samuti on näha Vene suurtükivägede positsioone Vene vägede kontrolli all oleva Antonovi õhuväebaasi juures, mis asub Kiievist loodes.

Vene suurtükivägede positsioonid Antonovi õhuväebaasi lähistel. Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Maxar Technologies

Satelliidipildid näitavad ka Vene vägesid Mariupolis.

19. märtsil tehtud pilt Vene suurtükkidest Mariupolist kirdes Talakivkast. Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Maxar Technologies

Vene sõjaväemasinad ja purunenud hooned Mariupolis. Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Maxar Technologies

Põlevad hooned Mariupolis. Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Maxar Technologies

Zelenski: rahulepe tuleks panna referendumile

Ukraina president Volodõmõr Zelenski sõnul tuleks Venemaaga sõlmitav kompromiss panna referendumile.

Zelenski ütles mitmele Euroopa väljaandele antud intervjuus, et julgeolekutagatiste küsimuses tuleb rääkida muudatustest põhiseaduses.

"Ja kui me sellest räägime, ei otsusta seda mitte ainult president, vaid ka raada ja Ukraina rahvas," ütles Zelenski. Rahvahääletusele võidakse panna tema sõnul ka okupeeritud Krimmi ning Donetski, Luhanski alade staatus.

Zelenski sõnul ei allu Ukraina Venemaa ultimaatumitele ja linnad nagu Kiiev, Mariupol või Harkiv ei lepi Vene okupatsiooniga, vahendas Reuters.

"Meil on ultimaatum punktidega, mis ütlevad "alluge neile ja siis lõpetame sõja". Ukraina ei saa seda ultimaatumit vastu võtta," ütles Zelenski Ukraina meediale.

Presidendi nõuniku Mõhhailo Podoljaki sõnul on Ukraina vastupidavus sundinud Venemaad olukorra reaalsust adekvaatselt hindama, mis on Ukrainat aidanud läbirääkimistel dialoogi loomises, vahendas BBC.

Podoljak märkis, et igasugune otsus rahuleppe osas peab sündima Zelenski ja Putini vahel ning nende omavahelist kohtumist pole kokku lepitud.

Podoljak ei avaldanud läbirääkimiste osas detaile, kuid rõhutas, et Kiiev ei ole valmis Ukraina territoriaalse terviklikkuse ega suveräänsuse osas ühtegi kompromissi tegema.

Zelenski ütles esmaspäeval, et sõja lõpetamist pole võimalik läbi rääkida ilma Putiniga kohtumata.

USA: Vene väed panevad toime sõjakuritegusid

"Me näeme selgeid tõendeid, et Vene väed panevad toime sõjakurjategusid ja me aitame nende kohta tõendeid koguda," ütles Pentagoni kõneisik John Kirby.

"Kuid käimas on uurimisprotseduurid ja me laseme neil toimuda. Me panustame uurimisse. Mis sellest aga edasi saab, pole Pentagoni juhtkonna otsus," ütles Kirby.

Valge Maja hoiatas USA ettevõtteid ka küberrünnakute eest ning kutsus ettevõtteid üles oma infrastruktuuri kaitsma, kuna küberründed USA suunal on kasvanud.

Valge Maja küberturvalisuse nõuniku Anne Neubergeri sõnul on kasvanud ettevalmistavad küberrünnakud USA ettevõtete vastu, kuid pole kindel, kas need võivad ka kaugemale minna.

Satelliidipildid: Venemaa ründab Ukrainat 40 lennuväljalt

Venemaa ründab Ukrainat, kasutades 40 lennuvälja Lääne-Venemaal, Valgevenes ja annekteeritud Krimmis, teatas satelliidipilte analüüsinud Raadio Vaba Euroopa.

Analüüsis seisab, et õhulöökide läbiviimiseks Ukraina vastu kasutab Vene armee praktiliselt kõiki sobivaid lennuvälju Valgevenes, Venemaal ja okupeeritud Krimmis. Sealt pommitavad Vene lennukid sõjalisi ja tsiviilobjekte, tulistavad rakette Ukraina pihta ja kasutavad helikoptereid.

Kokku on Ukraina piiride lähedal taktikaliste sõjalennukitega lennuvälju umbes 40. Venemaa arsenali peaksid Raadio Vaba Euroopa andmeil kuuluma ka Venemaa strateegilised lennukid, mis võivad baseeruda sihtmärgist enam kui 5000 kilomeetri kaugusel.

USA saadab Ukrainasse nõukogudeaegseid õhutõrjesüsteeme

USA saadab Ukrainasse Nõukogude Liidu toodetud õhutõrjesüsteeme, kirjutab The Wall Street Journal.

USA ametiisiku sõnul kuuluvad nende hulka aastakümnete vanused SA-8 raketisüsteemid, mille USA omandas aastaid tagasi salaja Venemaa sõjatehnika uurimiseks.

Moskva on süsteeme müünud mitmetele riikidele üle maailma ning õhutõrjesüsteem on Ukraina sõjaväele Nõukogude Liidust tuttav.

Pentagon keeldus USA otsust kommenteerimast. Riik on aastakümnete jooksul omandanud oma vägede treenimiseks väikese koguse nõukogudeaegseid relvi.

SA-8 ehk 9K33 Osa on liikuv, madalal kõrgusel ja lühikese tegevusraadiusega taktikaline maa-õhk raketisüsteem, mis töötati välja Nõukogude Liidus 1960. aastatel. Nõukogude armee võttis selle kasutusele 1972. aastal.

Kiiev kehtestab pommitamise ootuses pika liikumispiirangu

Kiievi linnapea Vitali Klõtško kuulutas linnas taas välja komandanditunni, mis algab esmaspäeva õhtul kell 20 ja kestab kolmapäeval kella seitsmeni hommikul.

Linnapea sõnul lähtub otsus liikumispiirangu kehtestamiseks sellest, et linna pommitamise tõenäosus on kasvanud.