Blinken: Myanmari armee on pannud rohingjade vastu toime genotsiidi

USA leiab ametlikult, et Myanmari armee on pannud rohingja vähemuse vastu süstemaatiliselt toime genotsiidi ja inimsusevastaseid kuritegusid, ütles USA välisminister Antony Blinken.

Kui siiani on USA nimetanud Myanmaris toimuvat etniliseks puhastamiseks, siis uue määratluse järgi on sealne sõjavägi korraldanud genotsiidi, vahendas Reuters.

USA otsusest rääkides ütles Blinken, et rünnakud rohingjade vastu on olnud laiaulatuslikud ja süstemaatilised. Tema sõnul viitavad tõendid selgele kavatsusele rogingjade vähemus hävitada.

Blinken hoiatas, et kuni Myanmaris on võimul sõjaväehunta, pole kellelgi riigis ohutu.

2017. aastal alustasid Myanmari relvajõud sõjalist operatsiooni, mille tõttu vähemalt 730 000 rohingjat põgenes oma kodudest Bangladeshi. 2021. aastal võttis Myanmari sõjavägi riigipöörde käigus võimu.

"Me oleme näinud, et alates riigipöördest on Myanmari sõjavägi kasutanud sama taktikat. Aga nüüd on sihtmärk Birmas kõik, kes sõjaväe hinnangul on vastu või õõnestab nende repressiivset võimu," ütles Blinken.

"Neile, kes ei mõistnud seda enne riigipööret, on alates 2021. aasta veebruarist sõjaväe toime pandud vägivald teinud selgeks, et mitte keegi Myanmaris pole kaitstud julmuse eest, kuni armee on võimul," lisas ta.

USA ametnikud usuvad, et Myanmaris toimuva määratlemine genotsiidina võib suurendada jõupingutusi selleks, et võtta Myanmari kindralid vastutusele ja vältida julmusi tulevikus.

Blinken rääkis sellest Washingtonis holokaustimuuseumis peetud kõnes.