Liiklussurmade arv mullu vähenes, õnnetuste arv kasvas tõukerataste tõttu

Inimkannatanutega liiklusõnnetusi oli mullu 1568, mis on täpselt 200 võrra enam kui 2020. aastal. Kõige rohkem oli õnnetusi suvekuudel, juunis ja juulis, vastavalt 221 ja 218. Kõige vähem registreeriti inimkannatanutega õnnetusi veebruaris ja märtsis, mõlemal kuul 65.

Transpordiameti liiklusekspert Villu Vane ütles ERR-ile, et mullu hakati õnnetuste statistikas esimest korda arvestama kergliikurite ehk elektritõukeratastega.

"Kui eelmisel aastal mitte arvestada kergliikureid, siis juhtus õnnetusi ja sai inimesi vigastada ka vähem. Laias laastus võib öelda, et eelmine aasta oli natuke parem kui aasta varem, aga kahjuks muutus on väga väike. Laias lastus viimased viis aastat on olukord olnud üsna stabiilne," lausus Vane.

Elektritõuksidega juhtus mullu 221 õnnetust ja nendest 75 protsenti ehk 166 oli ühe sõiduki õnnetused ehk tegu oli kukkumisega, märkis Vane. Oli ka kaheksa õnnetust, kus elektritõuks sõitis otsa jalakäijale.

Hukkunuid vähem, kuid arv langeb visalt

Liiklusõnnetustes hukkus mullu 55 inimest, mis on viie võrra vähem kui aasta varem. Kõige mustemad kuud olid suvel: augustis hukkus liikluses üheksa, juunis kaheksa ja juulis seitse inimest.

Hukkunuga liiklusõnnetusi oli mullu 40, mis on 16 võrra vähem kui 2020. aastal. Hukkunuga liiklusõnnetusi, kus osaliseks oli ka joobes juht, oli mullu 16. Kokku oli selliseid liiklusõnnetusi 70, mis on pea poole vähem kui aasta varem.

Vigastada sai liiklusõnnetustes 1768 inimest, mis on pea 200 võrra rohkem kui 2020. aastal. Enim vigasaanutega liiklusõnnetusi oli suvekuudel.

Vane sõnul on riiklik eesmärk aastaks 2025, et kolme aasta keskmine hukkunute arv oleks alla 40. "Tegelikkust vaadates, siis eelmise aasta lõpus oli see 55. Eesmärki silmas pidades ei oleks mullu hukkunute arv tohtinud olla suurem kui 48," märkis ta.