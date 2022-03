Kreml väldib Ukraina sõjaga seotud kaotuste avalikustamist

Kremli-meelne ajaleht Komsomolskaja Pravda kirjutas esmaspäeval, et kaitseministeeriumi andmetel on Ukrainas hukkunud 8961 Venemaa sõdurit. Kremli pressiesindaja Dmitri Peskovi teatel tabas lehte küberrünnak ja märkis, et hukkunud sõdurite arvu kommenteerib ainult kaitseministeerium.