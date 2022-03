Sutt: Yandexi tegevus tuleks keelustada kogu Euroopa Liidus

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt ütles, et Eesti on teinud ettepaneku keelustada Yandexi tegevus kogu Euroopa Liidu poolt ning praegu oodatakse Brüsselist tagasisidet.

Sutt rääkis, et Eesti on teinud ettepaneku keelata Yandexi tegevus terve Euroopa Liidu poolt. "Hetkel me ootame tagasisidet, et kuidas see hoiak on. Kui Euroopa Liidu ülest sanktsiooni ei tule, saame me edasi erinevaid variante kaaluda, kuidas Eestis seda teha," ütles Sutt ERR-ile.

Sutt rääkis, et juba praegu Eestis Yandexi tegevust keelustada takistab Eestis õigusruum. "Siin on õigusruumid erinevad. Läti keelas seda transpordiseaduse alusel. Transpordiseaduse alusel Yandex Eestis ei tegutse. See on infoühiskonna teenus ja seal on teistsugune õigusruum. Aga sellega praegu juristid tegelevadki, et neid võimalusi leida," sõnas Sutt.

Eesmärk Yandexi tegevus Eestis peatada on aga Suti sõnul kindel.