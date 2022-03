Kuulus Vene ajakirjanik kajastas Mariupoli pommitamist, võib minna vangi

Venemaal kehtib seadus, kus Ukraina sõjaga seotud "valeuudiste" levitamine on kriminaalkorras karistatav. Kreml tahab kontrollida nii sõjaga seotud uudiste kajastamise narratiivi.

Venemaa võimude uurimise kohaselt avaldas Nevzorov sotsiaalvõrgustikus Instagram sihilikult valeteavet Venemaa relvajõudude tegevuse kohta Mariupoli linnas asuva sünnitusmaja pommitamisel. Samuti jagas kuulus ajakirjanik seda informatsiooni ka oma YouTube'i kanalil.

Vene võimud väidavad, et Nevzorovi piltide allikaks oli Ukraina meedia. Kaitseministeeriumi hinnangul on tegemist valeteabe levitamisega.

Venemaa kriminaalkoodeksis on artikkel, mis käsitleb valeteabe avalikku levitamist. Seaduse eesmärk on "kaitsta Venemaa inimesi valeteabe levimise eest." Maksimaalne karistus on 10–15 aastat vangistust. Kohus saab määrata ka rahatrahvi

Nevzorov on Venemaal väga tuntud ajakirjanik. Ta juhtis populaarset telesaadet 600 sekundit, mida näidati terves Nõukogude Liidus.