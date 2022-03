Anton Aleksejev: kohalikud loodavad, et Izmajili venelased ei jõua

Ajakirjanik Anton Aleksejev ja operaator Kristjan Svirgsden on Izmajilis Ukrainas. Kolmapäeval liigutakse edasi Odessasse.

Ajakirjanik Anton Aleksejev ja operaator Kristjan Svirgsden viibisid teisipäeval Izmajili linnas Ukrainas. Neil oli soov minna otse Odessasse, kuid see ei õnnestunud. "Me poleks jõudnud Odessasse enne komandanditundi, sest teekond on pikenenud mitme tunni võrra," rääkis Aleksejev AK-s.

"Izmajilis oli juba kolm korda kuulda õhuhäiret. Kuigi kohalike väitel pole ükski mürsk veel linnale kukkunud. Nad loodavad, et vene väed, keda nad nimetavad orkideks, ei jõua Izmajili. Odessa oblastis oli eile kukkunud juba mitu raketti ja pihta said ka elamurajoonid," rääkis Aleksejev. Homme liiguvad Aleksejev ja Svirgsden edasi Odessasse.