Allikad: Biden teatab Euroopa-visiidil uutest sanktsioonidest Vene duumale

Allikate sõnul võib Biden teatada sellest juba neljapäeval oma visiidil Euroopasse, kus ta kohtub NATO liitlastega.

USA ametnikud ütlesid, et sanktsioonid on koordineeritud Euroopa Liidu ning G7 tööstusriikidega.

USA riiklik julgeoleku nõukogu keeldus allika väiteid kommenteerimast. Julgeolekunõunik Jake Sullivan ütles teisipäeval, et Biden reisib Euroopasse selleks, et tagada liitlaste ühtsus ning saata sõnum sellest, et lääs on valmis ja pühendunud kuni vaja.

Ta andis märku, et sanktsioonideks on uusi mõtteid.

Osadele Vene parlamendisaadikutele on lääs juba sanktsioonid kehtestanud, kuid sellenädalane tõenäoline teadaanne laiendab seda nimekirja.