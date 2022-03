Sanktsioonid on Venemaale toonud pangajärjekorrad ja tühjad poeriiulid

Suured järjekorrad sularahaautomaatide juures on majanduse kokkuvarisemise kartuses muutunud kogu Venemaal tavaliseks vaatepildiks.

Venemaa keskpanga teatel vähenes venelaste isiklikel säästukontodel olev hoiuste kogumaht eelmisel kuul 1,2 triljoni rubla võrra ehk 3,5 protsenti. See summa on suurim väljamakse rublades pärast Nõukogude Liidu lagunemist.

Iganädalane inflatsioon tõusis 26. veebruarist 4. märtsini 2,2%-ni, mis on kõrgeima tõus alates 2008. aastast.

Aastane inflatsioon tõusis esimest korda alates 2015. aasta detsembrist 2,1 protsendipunkti 12,5%ni.

Suhkru, mille netoeksportija on Venemaa, hind on alates märtsi esimesest päevast tõusnud umbes 15%. Tomatid kallines 17% ja banaanid 16%. Kui munade hinnad on alates 1. märtsist tõusnud 25%, siis tootjad hoiatavad, et keskmises perspektiivis võib tulla veel 40% hinnatõus.

Kauplustes on paljud riiulid juba tühjad ja suurenenud nõudluse tõttu on piiratud suhkru, soola ja tatra kogust, mida inimese kohta osta saab.

Venemaa keskpank on lubanud järgmise kahe nädala jooksul teha piiratud arvu täiendavaid turuoperatsioone, kuigi pole veel teada, millal võib kauplemine näiteks aktsiatega taastuda.

Venemaa president Vladimir Putin teatas 16. märtsi avalduses, et on teadlik raskustest riigi majanduses ning tõstab riigiteenistujate palku ja pensione.

Venemaa esimene asepeaminister Andrei Belousov tegi Venemaa põllumajandusministeeriumile ülesandeks fikseerida suhkruhinnad riigis. Suhkru eksport Venemaalt on peatunud.

Lisaks toidukaupadele on Venemaal kallinemas ka elektroonika ja autod.

Ajavahemikus 28. veebruar kuni 18. märts tõusid autode hinnad 17%, telerite hinnad 22% ja mobiiltelefonide hinnad 12%.