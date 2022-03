Raske koroonaga on haiglaravil 192 inimest, suri 19 inimest

Kolmapäeva hommikuse seisuga on raskeloomulise Covid-19 tõttu haiglaravil 192 inimest, kokku on haiglaravil 452 koroonaviirusega nakatunud inimest. Suri 19 inimest. Seni on koroona tõttu päevas surnud kõige rohkem 17 inimest.