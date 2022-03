Komisjon: 12-17-aastastele võib tõhustusdoosi teha vajaduspõhiselt

"Eesti andmete kohaselt satub Covid-19 tõttu selles vanuserühmas noori haiglaravile väga vähe. Seega on meie hinnangul praegu tõhustusdoos 12-17-aastastele vajalik eelkõige teatud terviseseisundite või haiguste korral ehk kui on risk raskeks haigestumiseks," selgitas komisjoni liige dr Marje Oona.

Tõhustusdoosi manustamise vajadust saab hinnata vajadusel arst ning seda võib kaaluda ka juhul, kui on vajalik reisida kõrge nakkusriskiga riiki.

Euroopa Ravimiameti (EMA) inimravimite komitee andis 24. veebruaril hinnangu, et Pfizer/BioNTechi toodetud Comirnaty koroonavaktsiini võib tõhustusdoosina manustada vajadusel alates 12. eluaastast. Tõhustusannuse eesmärk on taastada vaktsiini kaitsevõime, mis on esmase vaktsineerimiskuuri läbinud inimestel aja jooksul langenud. Olemasolevate tõendite põhjal on võimalik järeldada, et tõhustusannuse mõju noorukitele on samaväärne kui mõju täiskasvanutele. Uusi ohutusprobleeme ei tuvastatud.

Digiregistratuuri kaudu saab 12-17-aastastele COVID-19 tõhustusdoosiks aja broneerida alates 24. märtsist.

Riiklik immunoprofülaktika ekspertkomisjon on sotsiaalministeeriumile riikliku immuniseerimiskava ja teiste vaktsineerimistega seotud küsimustes nõu andev komisjon, kuhu kuuluvad allergoloog-immunoloogide, infektsionistide, perearstide, lastearstide, õdede, terviseameti, ravimiameti, haigekassa ja sotsiaalministeeriumi esindajad.