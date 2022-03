WSJ: Moskva börs võib jaguneda kaheks eraldi turuks

Ajalehe The Wall Street Journal allikate kohaselt plaanivad Venemaa võimud Moskva börsi lähiajal uuesti lahti teha. Venemaa võimud aga võivad jagada börsi kaheks eraldi turuks, üks oleks välisinvestoritele ja teine kohalikele investoritele.

Venemaa ametnikud annavad märku, et riigi aktsiaturg tehakse uuesti lahti. Väljakutse seisneb aga selles, et kauplemise taastamine võib Venemaa aktsiad saata tagasi vabalangusesse.

24. veebruaril alustas Venemaa sõda Ukraina vastu. Moskva börsi aktsiaindeks langes siis 33 protsenti. 25. veebruar oli börsil viimane aktsiatega kauplemise päev. Pärast seda laiendasid lääneriigid Moskva-vastaseid sanktsioone, riiki tabas majanduskriis.

Pärast kauplemise taastamist võib Venemaa aktsiaturg välja näha hoopis teistsugune kui kuu aega tagasi. Asjaga kursis inimeste sõnul kaaluvad võimud nüüd jagada Moskva börsi kaheks eraldi turuks. Üks oleks välisinvestoritele ja teine kohalikele investoritele, vahendas The Wall Street Journal.

Venemaa keskpank teatas hiljuti, et turud avanevad järk-järgult. Esmaspäeval taastas keskpank kauplemise valitsuse võlakirjadega. Ametnikud pole veel börsi taasavamise kuupäeva öelnud, kuid see võib juhtuda varsti, teatas The Wall Street Journal.

28. veebruaril võttis keskpank vastu meetmed, mis piirab välisinvestoritel Venemaa väärtpaberite kiire mahamüümise. Seetõttu pole välisinvestoritel aktsiaturu taasavamisel seal enam suurt midagi teha.

"Tekib illusioon toimivast ja taastuvast aktsiaturust, kuigi suurel turul tegutsevatel investoritel pole võimalust aktsiaid müüa," ütles Moskvas asuva konsultatsioonifirma ETF Consulting juht Vladimir Kreindel.

Asjaga kursis isik ütles, et Venemaa ametnikud kaaluvad nüüd plaani, mis jagaks riigi väärtpaberituru kaheks osaks. Sellise kokkuleppe korral võivad välisinvestorid müüa oma aktsiaid, kuid neil on piirangud tulu väljaviimisel.

Selline turg võib kaasa tuua omapärased nähtused. Ühe firma aktsia võib siis olla kahe erineva hinnaga.