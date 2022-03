Kolonelleitnant: Vene poole sõjategevus on kinni jooksnud

Tõniste rääkis "Ringvaates", et Vene vägede strateegiline pealetung Ukrainas on takerdunud, nad ei vii enam läbi laiaulatuslikke pealetungitegevusi ja nad ei ole oma eesmärke siiani saavutanud.

"Eks sõjategevus on kinni jooksnud Vene poolel kindlasti. Neil ei jätku varusid, nad ei ole võimelised enam laiaulatuslikku pealetungi jätkama. Nüüd on küsimus, mis on Ukraina plaan ja ega me seda plaani ei tea. Kas nad lähevad üle laiaulatusliku pealetungi peale või me oleme sõjanduslikus mõttes tunnistajaks väga huvitavale sündmusele, kus lihtsalt üksuste vastupanu, tagala häirimise ja hävitamisega jooksutatakse Vene relvajõududest, kes Ukrainas tegutsevad, õhk välja," rääkis Tõniste võimalikust sõja kulust.

"See on võimalik, aga kindlasti me pole kaugel selles kohas, kus nende võitlusvõime on ammendunud. Võimetus läbi viia pealetungioperatsioone ja võitlusvõime kaotamine on kaks täiesti erinevat taset. See, et nad kindlustuvad, näitab, et neil on võitlusvõime alles, nad lihtsalt ei suuda minna pealetungile," lisas ta.