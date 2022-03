Suri USA esimene naisvälisminister Madeleine Albright

Tema perekond teatas, et Albrightil oli kasvaja ja ta suri pere keskel.

Albright oli USA välispoliitika nägu külma sõja ning 11. septembri terrorirünnakute vahel. Albright oli president Bill Clintoni administratsiooni liige, olles kõigepealt USA suursaadik ÜRO-s. Clintoni teisel ametiajal sai Albrightist välisminister.

Albright toetas NATO laienemist, nõudis alliansi sekkumist Balkanil genotsiidi ja etnilise puhastuse peatamiseks, püüdis vähendada tuumarelvade levikut ning toetas inimõigusi ja demokraatiat kogu maailmas.

Veebruaris, vahetult enne Venemaa invasiooni Ukrainasse kirjutas Albright The New York Times'is, et Venemaa liider Vladimir Putin teeks sõda alustades ajaloolise vea. Ta hoiatas, et Venemaa maksab sellise sammu korral kõrget hinda.