ERR Mõkolajivis: linnapea sõnul pommitavad Vene väed valimatult

Viimastel nädalatel on Venemaa rünnakute all olnud ka Mõkolajivi linn. Linnapea Oleksandr Senkevitši sõnul pommitavad Vene väed valimatult, kuid kohalikud alla ei anna.

Kolmapäeval on olnud Mõkolajivis üsna rahulik, eriti võrreldes paar päeva varasemaga, kui pommitabamuse sai kohalik psühhiatrihaigla. Tabamuse sai õnneks ainult haigla administratiivhoone, kus ei olnud kedagi. Kannatada said aga ka naabermajad, mille elanikud püüavad oma katuseid kiiresti parandada.

Mõkolajiv on alati olnud peamiselt venekeelne linn, kuid praegu ei tunne kohalikud venelased mitte mingit sümpaatiat Venemaa vastu.

"Me elasime normaalset, rahulikku elu. Meie hoovis elab palju pensionäre. Meil peaaegu ei ole mehi, nad läksid sõtta. Siia jäid naised ja pensionärid. Nüüd me kõik jäime kodust ilma. Kuidas võib nendesse suhtuda, kui nad hävitasid meie elud, meie kodud? Me istume siin hävitatud kodudes ilma tööta, ilma rahata. Meie pihta tulistatakse, pidevalt on õhuhäired. Kas see on mingi elu? Kuidas siis võib nendesse suhtuda?" rääkis Marina.

Veel paar päeva tagasi oli haigla lähedal asuv hotell Ingul terve. Esmaspäeval sai see raketitabamuse.

"Siin ei olnud mingit sõjatehnikat ega ühtki sõdurit. Hotellis ei olnud kedagi peale minu ja turvamehe. /.../ Roomasime lihtsalt varemete alt välja," rääkis hotelli direktor Artur.

Teisipäeva õhtul tabas üht elumaja samuti üks Vene rakett.

"Me ei kuulnud seda raketti tulemas. Järsku hakkasid lihtsalt aknad sisse lendama ja nõud kukkuma. Siis läksime trepikojast välja ja nägime purustatud rõdu. Teine korrus oli kõik kokku kukkunud," kirjeldas Julia, kelle sõnul sai selles rünnakus surma kaks naist.

Oleg pääses oma perega rünnakust. "Kui komandanditund algas, läksime kõrvalasuvasse pommivarjendisse. Kui tagasi jõudsime, oli siin kõik hävitatud. Ma ei tea, ma ei näe välja sõjaväelasena ja minu kodu ei näinud välja sõjaväebaasina," kommenteeris ta.

"Venemaa väed pommitavad juba kolm nädalat Mõkolajivit ja hävitavad linna infrastruktuuri. Tabatakse elumaju. Umbes 300 maja on osaliselt hävitatud, 30 aga täielikult. Seda maja ei saa enam taastada, see tuleb lammutada. Meid pommitatakse suvaliselt," ütles Mõkolajivi linnapea Oleksandr Senkevitš.

Viimaste päevade jooksul peatas Ukraina sõjavägi okupantide pealetungi Mõkolajivi suunal ning alustas vasturünnakuid.

"Mis puutub Mõkolajivisse, siis me jääme siia viimase padrunini. Sõdurid ja ka tavalised elanikud on valmis tõrjuma kõiki rünnakuid. Alla anda me ei kavatse. Ma arvan, et kõik venelased, kes siia tulevad, saavad siin surma," ütles Senkevitš.