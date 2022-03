Sotsiaalmeedias levivad Ukraina põgenikke halvustavad laimupostitused

Politseil on teada vähemalt kümmekond juhtumit, kui sotsiaalmeedias on levitatud Ukraina sõjapõgenikke halvustavat laimu. Kahe juhtumi uurimiseks on alustatud kriminaalmenetlust ja politsei tegeleb vaenu õhutavate postituste eemaldamisega.

Ukraina sõjapõgenikke halvustavad libauudised võiks tinglikult jagada kaheks. Kirjeldatakse väljamõeldud olukordi, kus põgenikud olevat näiteks kauplustes ülbelt käitunud ja ostude eest maksmata jätnud, või tegelikult aset leidnud juhtumeid, mida püütakse põgenike kaela ajada.

"Narva näide, kus tegelikult politseile varem juba tuttavad noormehed, siinse kogukonna liikmed, läksid poodi, nõudsid tasuta kaupa ja esitlesid end ukrainlastena, tagatipuks veel rüvetasid Paul Kerese mälestusmärki. Kui ikkagi toimub vaenu õhutamist ja inimesed on sellest ikkagi häiritud, siis tuleb vastutusele võtta, loomulikult," ütles ida prefekt Tarvo Kruup.

Politsei nõudel on sotsiaalvõrgustikest eemaldatud vaenu õhutavaid postitusi ja isegi terveid vestlusgruppe.

"Et see vaen ja viha, mis levib sotsiaalmeedias, ei jõuaks tänavale, ei jõuaks koolidesse, ei jõuaks töökollektiividesse," põhjendas Kruup.

Libauudiste kummutamiseks on politsei palju tööd teinud ja pinged pole sotsiaalmeediast kaugemale jõudnud.

"Narva inimesed on õnneks libauudiste vastu. Mulle väga meeldis, kui ühel kohtumisel ütles üks proua, et selgitame välja, kes selle uudise on kirjutanud, paneme selle inimese nime ajalehte ja karistame. Ei maksa arvata, et Narva inimesed on rumalad või ei saa aru, kus on libauudised, aga kõik viimased meediauuringud näitavad, et Eesti vene inimesed on väga sotsiaalmeedia-usku," rääkis Narva linnapea Katri Raik.

Praegu uuritakse kriminaalasja raames väidet, nagu oleks sõjapõgenikud Sillamäe noorukile raskeid kehavigastusi tekitanud. Väga suure tõenäosusega pole seda sündmust kunagi juhtunud.