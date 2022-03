Neljapäev on kohati pilvine, kuid kuiv

Neljapäeva öösel tõmbub taevas selgemaks ja ilm on sajuta. Kohati tekib udu. Tuul on nõrk ja läänekaarest. Õhutemperatuur on 0 kuni -5, meremõjuga rannikul kuni +2 kraadi.

Hommikul on nii selget taevast kui pilvevinet. Kohati võib udu olla. Edela- ja läänetuul on veel üsna nõrk. Õhutemperatuur on 0 kuni -2, tuulele avatud rannikul on üle 0 kraadi.

Päev on õhukese kõrge pilvevinega, üle Eesti idaserva kandub ka tihedamaid pilvelaamu, aga sadu need ei too. Puhub lääne- ja edelatuul 3 kuni 9, põhjarannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur tõuseb 8 kuni 12 kraadini, tuulele avatud rannikul piirdub paar-kolm kraadiga.

Reede jätkub sajuta ja rahulikuna. Öö on miinustes, päev leebelt 10 kraadi lähedane.

Laupäeval tõstab madalrõhkkond tuule tormiseks, toob vihma, lörtsi, päevaks ka lund.

Pühapäeval tõmbub tuul üürikeseks tagasi, aga ilm on kõle.

Esmaspäeval on uut tormi ja sadu oodata.