Vene väed ei saavutanud Ukrainas viimase ööpäevaga märgatavat edu

Mis on oluline 24. märtsil kell 07.10:

- NATO ametniku hinnangul võib Venemaa olla Ukrainas hukkunute ja haavatutena kaotanud 30 000 kuni 40 000 sõjaväelast;

- Ukraina teatel purustasid Vene väed Tšernihivi lähedal olulise silla üle Desna jõe;

- Ukraina president Volodõmõr Zelenski kutsus ööl vastu neljapäeva sotsiaalmeediasse postitatud videopöördumises venelasi mitte saatma oma poegi sõtta;

- USA sõjaväejuhtidel ei õnnestu kontakteeruda oma Vene kolleegidega, et saada aimu Venemaa plaanidest ning hoida ära võimalikke valearvestusi lahinguväljal, tunnistas Pentagon;

- Kiievis sai kolmapäeval surma Venemaa relvajõudude raketilöögi alla jäänud Vene ajakirjanik Oksana Baulina.

Kiievi linnapea Vitali Klõtško ütles kolmapäeval, et linnas on sõja algusest saadik hukkunud Vene vägede rünnakutes 264 tsiviilisikut. Ta täiendas hiljem, et kolmapäeval hukkus üks ja sai haavata kaks inimest, kui Vene vägede tulistatud mürsk tabas kaubanduskeskuse parklat. Venemaa on eitanud tsiviilsihtmärkide tulistamist.

Klõtško teatel on praktiliselt kogu Kiievi lähistel paiknev Irpini linn, mis oli viimastel nädalatel ägedate lahingute tulipunkt, uuesti Ukraina vägede käes. Veel kolmapäeval öeldi, et Irpinist 80 protsenti on ukrainlaste kontrolli all.

Lääne luureagentuuride teatel on Vene üksused üha enam demoraliseerunud ning Kiievi lähistel kasvab oht, et need piiratakse Ukraina üksuste poolt ümber.

USA kõrge kaitsevaldkonna ametnik rääkis CNN-le, et Ukraina väed on tõrjunud Vene üksused Kiievist idas kuni 55 kilomeetri kaugusele kesklinnast mis on umbes poole kaugemale sellest, kus need asusid päev varem. Kiievist loodes ona aga Vene väed kaevumas maasse ning tugevdamas oma kaitsepositsioone, ütles ametnik.

Venemaa teatas, et tulistas merelt rakettidega riigi loodeosas Rivne linna lähistel asuvaid Ukraina vägede relvaladusid ning kahte rakettide Totška-U laskeseadeldist Kiievi tööstuspiirkonnas.

Lääneriigid jätkavad Ukraina varustamist relvadega. Kolmapäeval otsustas Rootsi, et saadab Venemaa rünnakuid tõrjuvale Ukrainale 5000 tankitõrjeraketti. Pärast vestlus Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga teatas Briti peaminister Boris Johnson, et riik annab Ukrainale veel 6000 raketti.

NATO allikas: Venemaa haavatute ja surnute hulk küündib kuni 40 000-ni

Venemaa on kaotanud Ukrainas haavatute ja hukkunutena 30 000 kuni 40 000 sõjaväelast, ütles üks NATO ametnik uudisteagentuurile AP, vahendas BBC. Täpselt kuu aega kestnud agressioonis hukkunud Vene sõdurite arv jääb 7000 ja 15 000 vahele.

Ukraina relvajõud teatasid kolmapäeval hukkunud Vene sõdurite hinnanguliseks arvuks 15 600.

BBC toob konteksti loomiseks välja, et Nõukogude Liit kaotas kogu oma kümneaastase okupatsioonui jooksul Afganistanis umbes 15 000 sõdurit.

Venemaa ise ei ole viimase kolme nädala jooksul oma kaotusi kommenteerinud. Viimati teatati 2. märtsil, et sõjas on hukkunud 500 Vene sõdurit.

Ka Ukraina ei ole oma kaotusi avalikustanud, president Zelenski ütles kakas nädalat tagasi, et Ukraina on kaotanud 1300 sõjaväelast.

Ukraina: okupandid toovad kohale uusi vägesid

Kuna Vene väed on kandnud arvukalt kaotusi, püüavad nad olukorra parandamiseks rindel moodustada täiendavaid üksusi ja tuua neid Ukraina piiridele.

Ukraina andmetel tegeleb Venemaa 144. mootorlaskurdiviisi kaotuste kompenseerimisega ning Lääne sõjaväeringkond on 20. üldarmee täiendamiseks käivitanud Smolenski oblastis lepinguliste sõjaväelaste värbamise.

Okupatsiooniüksuste võitlusvõime taastamises osalevad ka Süüriast naasvad sõdurid.

Ukraina piirile tuuakse ka Vene üksusi Valgevene Gomeli oblastist, Venemaa Kaug-Ida sõjaväeringkonnast ning Ukrainasse saadetakse ka täiendavaid õhuväe üksusi.

Ukraina teatel purustasid Vene väed olulise silla

Ukraina ametnike teatel purustasid Vene väed Ukraina põhjaosas Tšernihivi lähistel silla üle Desna jõe, mis on oluline ühenduse pidamiseks pealinna Kiieviga.

Ukraina ombudsmaniLjudmilla Denissova sõnul oli sild oluline Tšernihivisse humanitaarabi toomiseks ning tsiviilelanike evakueerimiseks linnast. "Linnas ei ole enam elektrit, vee- ja soojavarustust ning praktiliselt ka mitte gaasi. Infrastruktuur on purustatud," ütles Denissova BBC teatel.

Tšernihivi oblasti juht Vjatšeslav Tšaus ütles videopöördumises, et abi püütakse siiski linna saata ning uus sild ehitatakse pärast Ukraina vägede võitu.

Zelenski venelastele: hoidke oma poegi sõja eest!

Ukraina president Volodõmõr Zelenski kutsus ööl vastu neljapäeva sotsiaalmeediasse postitatud videopöördumises venelasi mitte saatma oma poegi sõtta.

Zelenski sõnul ei ole Ukraina mitte kunagi ohustanud Venemaa julgeolekut ning lisas, et Vene propagandistid "valetavad sõja kohta, mida rahastatakse teie maksudest".

Ukrainlased teevad kõik võimaliku, et tuua rahu tagasi oma maadele, lisas president.

"Mitte teie maale, aga meie maale. Meie inimestele. Me teeme kõik võimaliku selle sõja lõpetamiseks. Ja kui me oleme edukad - ning see juhtub kindlasti – siis saate olla kindlad vähemalt ühes asjas: teie lapsi ei saadeta enam surema meie maale, meie territooriumile," rääkis Zelenski.

Ukraina presidendi sõnul nurjusid Vene sõjaplaanid juba esimese kahe rünnakupäevaga, kuid Venemaa hangib endiselt võitlejaid, keda Ukrainasse saata.

"Varustust. Lennukipomme ja rakette. Otsib palgasõdureid üle maailma. Igasugust rämpsu, kes on suuteline tsiviilikuid tulistama," ütles Zelenski.

"Vene väed hävitavad meie linnu. Tapavad valimatult tsiviilelanikke, vägistavad naisi, röövivad lapsi, tulistavad põgenikke, hõivavad humanitaarabi kolonne. Nad on hõivatud röövimisega. Nad põletavad maha muuseume, õhivad koole ja haiglaid. Nende jaoks on sihtmärgiks ülikoolid ja elamukvartalid…. Kõik mis iganes! Vene vägede kurjus ei tunne piire," rääkis Zelenski.

USA: Venemaa eirab meie sõjaväejuhtide katseid ühendust võtta

USA sõjaväejuhtidel ei õnnestu kontakteeruda oma Vene kolleegidega, et saada aimu Venemaa plaanidest ning hoida ära võimalikke valearvestusi lahinguväljal, kirjutas ajaleht Washington Post.

Alates Venemaa tungimisest Ukrainasse on USA kaitseminister Lloyd Austin ja vägede ülemjuhataja Mark Milley püüdnud kontakteeruda Vene kaitseministri Sergei Šoigu ja kindralstaabi juhi Valeri Gerassimoviga, kuid venelased on siiani keeldunud vestlusest, ütles USA kaitseministeeriumi pressiesindaja John Kirby kolmapäeval tehtud avalduses.

"On suur oht eskalatsiooniks, kui ei teki võimalust kõige kõrgemate juhtide kontaktiks," ütles NATO vägede juhataja aastatel 2009-2013 James Stavridis.

"Väga noored inimesed juhivad Ukrainas sõjalennukeid ja -laevu ning viivad läbi lahinguoperatsioone. Nad ei ole kogenud diplomaadid ja nende tegevust sõjaliste operatsioonide käigus võidakse valesti mõista. Me peame ära hoidma stsenaariumi, kus NATO ja Venemaa satuvad sõtta, kuna liidrid ei vasta telefonile ega selgita vastaspoolele, mis toimub," rääkis Stavridis.

Kiievis hukkus Vene ajakirjanik

Kiievis sai kolmapäeval surma Venemaa relvajõudude raketilöögi alla jäänud Vene ajakirjanik Oksana Baulina.

Kiievis hukkunud Vene ajakirjanik Oksana Baulina. Autor/allikas: SCANPIX / REUTERS

Väljaandele The Insider töötav Baulina hukkus, kui kajastas Vene rünnakute tekitatud purustusi Podilski rajoonis, kui see piirkond sattus uuesti tule alla.

"Ta filmis [Ukraina] pealinna Podolski rajoonis purustusi, mille oli tekitanud Vene vägede tulistamine ning sattus uue raketirünnaku alla. Koos temaga hukkus veel üks tsiviilisik ning kaks temaga kaasas olnud inimest said haavata ja viidi haiglasse," teatas The Insider.

Väljaande teatel töötas Baulina varem Venemaa korruptsioonivastase fondi heaks. Pärast selle kuulutamist ekstremistlikuks organisatsiooniks jätkas fond tegevust välismaalt. The Insideri toimetus tegutseb Lätis.

Baulina kajastas sõda Ukrainas Lvivist ja Kiievist.